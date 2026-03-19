+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गुलाफको फूलसहित प्रदर्शनस्थल पुगे सोनाम वाङचुक

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २३ गते १५:००

२३ जेठ, काठमाडौं । शिक्षा तथा पर्यावरण अभियन्ता सोनाम वाङचुक हातमा गुलाफको फूल लिएर कक्रोच जनता पार्टीले नयाँदिल्लीको गरिरहेको प्रदर्शनमा पुगेका छन् । उनी शनिबार दिउँसो नयाँ दिल्लीस्थित जन्तरमन्तरमा भइरहेको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएका हुन् ।

परीक्षा प्रणालीमा भएका अनियमितता र प्रश्नपत्र लिकको विरोधमा ककरोच जनता पार्टीले त्यहाँ विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

यसअघि कक्रोच जनता पार्टीका संस्थापक अभिजित दिपके पनि प्रदर्शनस्थल पुगिसकेका छन् । उनी भारतीय संविधान निर्माण भीम राव अम्वेडकरको जीवनी बोकेर त्यहाँ पुगेका हुन् ।

उनले अन्य प्रदर्शकारीलाई पुस्तक र राष्ट्रिय झण्डा बोक्न तथा प्रहरीलाई शान्तिको प्रतीक स्वरूप फूल दिन अपिल गरेका थिए ।

सोही अपिल अनुरूप वाङचुक पनि हातमा गुलाफको फूल बोकेर युवा तथा विद्यार्थीहरूको प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका हुन् ।

वाङचुकको उपस्थितिसँगै प्रदर्शनकारीहरूको उत्साह थप बढेको छ ।

सोनाम वाङचुक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बजेटमा स्पष्टता छैन : वर्षमान पुन

बजेटमा स्पष्टता छैन : वर्षमान पुन
बेवास्तामा मिनी संसद्, सक्रिय नहुँदै ‘कोरम’ समस्या

बेवास्तामा मिनी संसद्, सक्रिय नहुँदै ‘कोरम’ समस्या
श्रेयस अय्यर बने भारतको नयाँ टी–२०आई कप्तान

श्रेयस अय्यर बने भारतको नयाँ टी–२०आई कप्तान
परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख चौथाइवालेबीच भेटवार्ता

परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख चौथाइवालेबीच भेटवार्ता
मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्रै सीमित नगर्नुहोस् : सुशीला कार्की

मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्रै सीमित नगर्नुहोस् : सुशीला कार्की
एसीसी महिला प्रिमियर कपमा नेपालको लज्जास्पद हार

एसीसी महिला प्रिमियर कपमा नेपालको लज्जास्पद हार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी
‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा
राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र

राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र
दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?
आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन

आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन
विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories
ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित