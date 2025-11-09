+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राष्ट्र बैंकमा ३ डेपुटी गभर्नर हुनुपर्ने बैंकरको सुझाव

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ३ गते १६:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गर्न अर्थसमितिमा सुझाव दिएका छन् ।
  • कोइरालाले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई गभर्नरको प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित नगर्न र कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।
  • सामान्य प्रकृतिका सजायले बैंकका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अयोग्य नहुने गरी राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० मा संशोधन गर्न उनले माग गरे ।

३ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३ जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गर्न बैंकरले सुझाएका छन् । राष्ट्र बैंक विधेयकमाथि छलफलमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले यस्तो प्रस्ताव गरे ।

आइतबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिमा राष्ट्र बैंक विधेयकमा सुझाव दिँदै कोइरालाले केन्द्रीय बैंकका काम कारबाही चुस्त दुरुस्त राख्न पनि ३ जना डेपुटी गभर्नर आवश्यक रहेको सुझाए ।

‘बैंकिङ क्षेत्रको विज्ञ वा राष्ट्र बैंक भित्रैबाट भएपनि डेपुटी गभर्नर थप्दा केन्द्रीय बैंकको कार्यशैलीमा चुस्तता आउँछ,’ कोइरालाले भने, ‘केन्द्रीय बैंकको तेस्रो डेपुटी गभर्नर विज्ञबाट नियुक्त भएको खण्डमा अझै उत्तम हुने देखिन्छ ।’

साथै अध्यक्ष कोइरालाले राष्ट्र बैंकको गभर्नर प्रतिस्पर्धामा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समावेश नगरिएको विषयलाई सच्याउन अनुरोध गरे । ‘वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएकै कारण गभर्नर बन्न नसक्ने व्यवस्था नगरिदिनु होला,’ उनले भने, ‘कुलिङ पिरियड अहिले पनि छ, गभर्नरको दाबेदारी दिने पूर्वबैंकरको हकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ होला ।’

केन्द्रीय बैंकले सचेत गराएकै कारण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अयोग्य हुने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । यस सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकले निर्देशनात्मक आदेश बैंकहरूलाई दिइसकेको अवस्था छ । सो फैसला अनुसार बहालवालाले कार्यकाल पूरा गर्न सक्छ तर दोहोरिन योग्य नहुने उल्लेख छ ।

त्यसरी अयोग्य भएको व्यक्ति ५ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने निर्णय गरेको छ । यसले बैंकहरूलाई अन्याय भएको भन्दै कोइरालाले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्ने क्रममा समान्य कमी कमजोरी सुधारका लागि सचेत गराएको हुन्छ, सामान्य खालको कारबाही भएकाले जागिर नै जाने खालको कानुनी व्यवस्था गर्दा बैंकरलाई अन्याय भयो ।’

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० मा उपयुक्त व्यवस्था गरी काम नै गर्न नमिल्ने अवस्थालाई सहजीकरण गरिदिन उनले समितिका सभापतिलाई अनुरोध गरे ।

सो दफा भित्रका सामान्य प्रकृतिका सजायले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारीको अयोग्यता सिर्जना गर्ने छैनन् भन्ने व्यवस्था गरिदन समेत कोइरालाले अनुरोध गरे । कारबाहीको प्रकृति अनुसार अयोग्यता हुने अवस्था तोकिदिन उनले सुझाए ।

३ डेपुटी गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पोखरा एभेन्जर्सको मुख्य प्रशिक्षकमा अजन्था मेन्डिस

पोखरा एभेन्जर्सको मुख्य प्रशिक्षकमा अजन्था मेन्डिस
रुकुम पूर्व केन्द्र भएर ५ म्याग्निट्युडको भूकम्प

रुकुम पूर्व केन्द्र भएर ५ म्याग्निट्युडको भूकम्प
विश्वकप फाइनल : यस्तो छ स्पेन र अर्जेन्टिनाको संयुक्त ११

विश्वकप फाइनल : यस्तो छ स्पेन र अर्जेन्टिनाको संयुक्त ११
कृषि क्षेत्रमा सक्रिय ज्येष्ठ नागरिक ७२ प्रतिशत

कृषि क्षेत्रमा सक्रिय ज्येष्ठ नागरिक ७२ प्रतिशत
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि परिचयपत्र असोजभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि परिचयपत्र असोजभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने
स्वर्णिमसँग छलफल गरेर दुसित थानीबाट निस्किए रवि

स्वर्णिमसँग छलफल गरेर दुसित थानीबाट निस्किए रवि

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत

विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत
एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश

एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश
अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार

अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार
निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर

निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर
पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल

पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल
मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित