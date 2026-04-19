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आत्मदाह प्रयासपछि ज्यान गुमाएका गणेश नेपालीको परिवारलाई गगन थापाको एक लाख सहयोग

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ८ गते १२:५६

८ साउन, काठमाडौं । काठमाडौंमा आत्मदाह प्रयासपछि उपचारको क्रममा ज्यान गुमाएका मुगुका गणेश नेपालीको परिवारलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले एक लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति गगन कुमार थापाले नेपालीको परिवारलाई आफ्नो तर्फबाट राहत स्वरुप एक लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सभापति थापाले स्वर्गीय गणेश नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनको आत्माको चिर शान्तिको कामना गरेका छन् । साथै, शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन् ।

मुगुको सोरु गाउँपालिका–१ का २५ वर्षीय गणेश नेपालीले २५ असारको दिन त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडिको सडकमा आफ्नो मोटरसाइकलको पेट्रोल निकालेर आफैंले शरीरमा आगो लगाएका थिए । उनको भोलिपल्ट बीर अस्पतालमा निधन भएको थियो ।

आत्मदाह प्रयास गगन थापा गणेश नेपाली
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