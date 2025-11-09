+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सुधन गुरुङलाई ज्ञानबहादुर शाहीको प्रश्न- तपाईं गृहमन्त्री हो कि कन्टेन्ट क्रियटर ?

राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले मुगुका गणेश नेपालीको घटनामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले स्टन्ट गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २६ गते १४:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधिसभा बैठकमा राप्रपा सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले मुगुका गणेश नेपालीको उपचारका विषयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले स्टन्ट गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
  • सांसद शाहीले गृहमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै 'तपाईं गृहमन्त्री हो कि कन्टेन्ट क्रियटर?' भनी प्रश्न गर्नुका साथै लाइक र भ्युजका पछि नलाग्न सुझाव दिनुभएको छ ।
  • 'गृहमन्त्रीले चटक देखाउने होइन, वास्तविक गृहमन्त्री बन्नुहोस्' भन्दै शाहीले स्वास्थ्य उपचारको अधिकारमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

२६ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले मुगुका गणेश नेपालीको घटनामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले स्टन्ट गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

उनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रश्न गरेका छन्- तपाईं गृहमन्त्री हो कि कन्टेन्ट क्रियटर ?

उनले यदि साँच्चै विदेशमा लैजाने योजना बनाएको भए नेपालीको ज्यान बाँच्थ्यो कि भन्दै गृहमन्त्रीकै शैलीमा प्रश्न उठाएका हुन् । उनले लाइक र भ्युजको पछि लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

‘यो शहरमा जसको खल्तीमा पैसा छ उसले बाँच्न पाउँछ’ उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले चटक देखाउने होइन । वास्तविक गृहमन्त्री बन ।’

आत्मदाह प्रयास गणेश नेपाली ज्ञानबहादुर शाही सुधन गुरुङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सरकारलाई राप्रपाको प्रश्न- काठमाडौं धनीहरूको मात्रै हो ?

सरकारलाई राप्रपाको प्रश्न- काठमाडौं धनीहरूको मात्रै हो ?
गणेश नेपालीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन नेकपाको माग

गणेश नेपालीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन नेकपाको माग
आत्मदाह प्रयास गरेका गणेश नेपालीको उपचारको क्रममा निधन : प्रहरी

आत्मदाह प्रयास गरेका गणेश नेपालीको उपचारको क्रममा निधन : प्रहरी
गणेश नेपालीको जीवन रक्षाका लागि सरकार, अस्पताल र चिकित्सक एकढिक्का भएर लडिरहेका छौं : वीर अस्पताल

गणेश नेपालीको जीवन रक्षाका लागि सरकार, अस्पताल र चिकित्सक एकढिक्का भएर लडिरहेका छौं : वीर अस्पताल
त्रिपुरेश्वर घटनाबारे महानगर प्रहरी भन्छ– नियमित काम गरेका हौं, हामी कारक होइनौं

त्रिपुरेश्वर घटनाबारे महानगर प्रहरी भन्छ– नियमित काम गरेका हौं, हामी कारक होइनौं
आत्मदाह प्रयास गर्ने व्यक्तिको अवस्था गम्भीर, आईसीयूमा राख्ने तयारी

आत्मदाह प्रयास गर्ने व्यक्तिको अवस्था गम्भीर, आईसीयूमा राख्ने तयारी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?
‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’
पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?
पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा
उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड

उद्घाटन-शिलान्यास बन्द, सिंहदरबारमा छैन कार्यकर्ताको झुन्ड
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएन, निरंकुशतातिर धकेलिने संशय छ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित