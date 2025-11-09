गणेश नेपालीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन नेकपाको माग

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- मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा वीर अस्पतालमा निधन भएको छ ।
- त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाहको प्रयास गरेका नेपालीको शरीरको करिब ५५ प्रतिशत भाग जलेको थियो ।
- सांसद पार्वती विकले घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्दै मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गरेकी छन् ।
२६ असार, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले गणेश नेपालीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको छ ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पार्टीको तर्फबाट विशेष समय लिएर बोल्दै नेकपाकी सांसद पार्वती विकले ‘गणेश नेपाली जस्ता नागरिकले जिउँदै जदलेर मर्नुपरेको’ भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।
उनले थपेकी छन्, ‘घटनाका दोषीहरूउपर कारबाही होस् । मृतकका परिवारकालाई क्षतिपूर्ति दिइयोस् ।’
मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले बिहीबार त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए ।
करिब ५५ प्रतिशत शरीर जलेका उनको वीर अस्पतालको बर्न सेन्टरमा उपचार क्रममा उनको शनिबार मृत्यु भएको छ ।
भक्तपुरमा डेरा गरी श्रीमती र छोरीसँग बस्दै आएका गणेश राइड सेयरिङ एपमार्फत राइडरको काम गर्थे । आफूले रोकिराखेको मोटरसाइकलमा महानगर प्रहरीले ह्विल लक गरेर लैजाने प्रयास गरेपछि शुक्रबार दिउँसो उनले आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए ।
यो विषयमा संसद्मा अनय विपक्षी दलहरूले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
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