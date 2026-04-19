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भिमसेन थापाप्रति प्रधानसेनापति सिग्देलद्वारा सम्मान अर्पण

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ९ गते १४:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापाको २५२ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले धरहरा परिसरमा उहाँको तस्बिरमा माल्यार्पण गरी सम्मान प्रकट गरेका छन्।
  • भीमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठानले उहाँको कार्यकालका प्रशासनिक सुधार र परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी दस्ताबेज सार्वजनिक गर्दै यसले नीति निर्माणमा मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
  • प्रा.डा. बुद्धिबहादुर थापाले नेपालको स्वाभिमान जोगाउन राष्ट्रिय विभूतिहरूको बलिदान र योगदानबाट प्रेरणा लिँदै आगामी पुस्ता सधैं प्रतिबद्ध हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्।

९ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय विभूति मुख्तियार भिमसेन थापाको २५२ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले सम्मान अर्पण गरेका छन् ।

शनिबार काठमाडौंको धरहरा परिसरमा प्रधानसेनापति सिग्देलले उहाँको तस्बिरमा माल्यार्पणसहित पुष्पगुच्छा अर्पण गरी सम्मान प्रकट गरेका हुन् । सोही अवसरमा नेपाली सेनाको श्री रणभैरव गणबाट सम्मान सलामी अर्पण गरिएको थियो ।

स्मृति सभा तथा सम्मान अर्पण समारोहमा बोल्दै भीमसेना थापा स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्रा.डा. पृथ्वीश्वरप्रसाद तिमिल्सिनाले भीमसेन थापाको कार्यकालमा भएका प्रशासनिक सुधार, परराष्ट्र नीति र सामाजिक गतिविधिहरूलाई अभिलेखवद्ध गर्ने उद्देश्यले पुस्तकहरू तयार पारिएको बताए ।

प्रा.डा. तिमिल्सिनाले ती कृतिहरू नेपाली सेना र नीति निर्माताहरूका लागि विशेष महत्वपूर्ण हुनसक्ने उल्लेख गरे । प्रतिष्ठानले हालसम्म तीनवटा भाग प्रकाशित गरिसकेको र आगामी वर्षहरूमा अन्य थप डकुमेन्टहरू पनि सार्वजनिक गर्दै जाने लक्ष्य राखेको छ । विशेषगरी युवा पुस्ता र अध्येताहरूका लागि यी सामग्रीहरू ज्ञानको महत्वपूर्ण स्रोत हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

भीमसेन थापाको योगदानलाई जीवन्त राख्न र ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई संस्थागत गर्न प्रतिष्ठान सक्रिय रूपमा लागिपरेको तिमिल्सिनाले स्पष्ट पारे ।

‘यी दस्तावेजहरूले तत्कालीन नेपालको रक्षा नीति, कुटनीतिक अभ्यास र सामाजिक संस्कार बुझ्न ठूलो सहयोग पुर्‍याउनेछन्,’ उनले भने, ‘कुनै अध्ययन समिति बनाएर यसको विस्तृत विश्लेषण गरिएमा देशको परराष्ट्र र रक्षा नीति निर्माणमा समेत ठोस योगदान पुग्न सक्छ ।’

प्रा.डा. बुद्धिबहादुर थापाले नेपालको अस्तित्व र राष्ट्रिय स्वाभिमान रक्षाका लागि भीमसेन थापालगायत सम्पूर्ण राष्ट्रिय विभूतिहरूले पुर्‍याएको योगदान अतुलनीय रहेको बताए । उनले पूर्खाहरूले देशका निम्ति बगाएको रगत र दिएको बलिदानबाट प्रेरणा लिँदै नेपालको स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्न आगामी पुस्ता सधैँ प्रतिवद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

डा. थापाले भने, ‘नेपाल आमाको अस्तित्व र स्वाभिमान जोगाउन भीमसेन थापालगायतका विभूतिहरूले दिनुभएको योगदान र बलिदानबाट हामी प्रेरित हुनुपर्दछ । उहाँहरूको पदचाप पछ्याउँदै देशको गौरव बढाउनु हाम्रो कर्तव्य हो ।’

कार्यक्रममा बोल्दै बाबुराम सिंह थापाले वर्तमान समयमा राष्ट्रियताको भावना कमजोर हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा देशभक्त र देशद्रोही गरी दुईवटा धार देखिने गरेको उल्लेख गर्दै अहिलेको परिस्थितिमा देशभक्तिको धार रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरे ।

थापाले अबको समयमा कुनै निश्चित वंश वा जातिका आधारमा नभई सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एकै ठाउँमा उभिएर देश जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘मुलुकको इतिहासमा भीमसेन थापा, पृथ्वीनारायण शाह, कालु पाँडे, काजी शिवराम सिंह बस्न्यात, बहादुर शाह र बडाकाजी अमरसिंह थापा जस्ता महापुरुषहरूले आफ्नो बलिदान दिएर देशको अस्तित्व थामेका हुन् । वर्तमानमा देशद्रोही तत्वहरूको सक्रियता बढ्दा राष्ट्रले संकट व्यहोर्नुपरेको छ,’ उनले भने ।

विश्व राजनीतिको बदलिँदो र जटिल परिस्थितिका कारण नेपाल जस्ता साना राष्ट्रहरूको अस्तित्वमाथि नै चुनौती थपिएको चर्चा गर्दै उनले यस्तो विषम परिस्थितिमा सबै देशभक्त नागरिकहरू अग्रसर हुनुको विकल्प नरहेको बताए ।

भिमसेन थापा
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