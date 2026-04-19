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भारतका शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले दिए राजीनामा

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ९ गते १४:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भारतका शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले निट पेपर लिक प्रकरणको विरोधमा जारी प्रदर्शनपछि आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
  • उनले राजीनामाबारे जानकारी दिँदै भने, 'देशको एकता कायम रहोस् र विद्यार्थीहरूको भविष्य सुरक्षित होस् भन्ने विषयलाई ध्यानमा राख्दै मैले आफ्नो राजीनामा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पठाएको छु ।'
  • यसअघि कक्रोच जनता पार्टीसहित विभिन्न विपक्षी दलहरूले शिक्षामन्त्री प्रधानको राजीनामा माग गर्दै देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन गरिरहेका थिए ।

९ साउन, काठमाडौं । भारतका शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएका छन् । उनीविरुद्ध झण्डै एक महिनादेखि दिल्लीको जन्तर–मन्तरमा कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) को प्रदर्शन चलिरहेको छ ।

निट पेपर लिक मामिलामा भारतका विभिन्न राज्यहरूमा शिक्षामन्त्री प्रधानले राजीनामा दिनुपर्ने माग अघि सारेर प्रदर्शन भइरहेको थियो । प्रधानले सामाजिक सञ्जाल एक्समा राजीनामाबारे जानकारी दिएका छन् ।

‘जन्तर–मन्तर र देशभर सिर्जना भएको वर्तमान परिस्थितिको फाइदा राष्ट्रविरोधी शक्तिहरूले नउठाऊन्, देशको एकता कायम रहोस्, भारतका एक जना पनि विद्यार्थीको भविष्य कानूनी जटिलतामा नफसोस्, हाम्रा विद्यार्थीहरूले आफ्नो समय अध्ययनमा लगाऊन् र करियर निर्माणमा केन्द्रित होऊन् भन्ने विषयलाई ध्यानमा राख्दै मैले आफ्नो राजीनामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पठाएको छु,’ उनले लेखेका छन् ।

यसअघि कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले पनि शिक्षामन्त्री प्रधानको राजीनामा माग गर्दै आएका थिए ।

धर्मेन्द्र प्रधान
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