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धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामापछि सोनम वाङचुक- यो लोकतन्त्रको जित हो

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ९ गते १६:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभियन्ता सोनम वाङचुकले केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामालाई लोकतन्त्रको जित भन्दै नागरिकको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभएको छ ।
  • भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले विद्यार्थी र युवाहरूको सङ्घर्षको जित भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले माफी माग्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
  • खड्गेले सरकारको हठको हार भएको टिप्पणी गर्दै युवामाथि दमन गर्ने दोषीहरूमाथि कठोर कारबाही गर्न सरकारसमक्ष माग गर्नुभएको छ ।

९ साउन, काठमाडौं । अभियन्ता सोनम वाङचुकले शनिबार केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको स्वागत गर्दै यसलाई ‘लोकतन्त्रको जित’ को संज्ञा दिएका छन्।

उनले कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी), जेनजी र देशभरका नागरिकहरूले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन्।

‘यो लोकतन्त्रको जित हो, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र… सीधै सडकबाट आएको। यो शान्ति, धैर्य र दृढ सङ्कल्पको जित हो,’ उनले भनेका छन् ।

वाङचुकले थपेका छन्, ‘सीजेपी र राष्ट्रका जेनजीलाई बधाई, अनि डर तथा डरको त्रासलाई त्यागेर देशको कुनाकुनाबाट जुरुक्क उठ्नुभएकामा सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई धन्यवाद। जवाफदेहिताबाट, अब सुधारतर्फ ।’

त्यस्तै, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। उनले यसलाई विद्यार्थी र युवाहरूको ठूलो जितको सङ्ज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन्।

‘युवाको आवाज अहंकारी सत्तासम्म पुग्यो’

‘भारतका विद्यार्थीहरूको आवाज अन्ततः अहङ्कारी सत्ताको सङ्घारसम्म पुगेको छ। यो हाम्रा करोडौँ युवाहरूको जित हो, जसले देशभर शिक्षा व्यवस्थालाई सुधार्न सडकमा आवाज उठाए,’ उनले भनेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘यो सत्यको जित हो र मोदीजीको हठको हार हो। यो ती सबै परिवारहरूको जित हो जसले आफ्नो रगत, आफ्ना सन्तान गुमाए, किनकि यो सरकार भ्रष्टाचारी छ। यो साझा विपक्षीको पनि जित हो, जसले विद्यार्थीहरूको हितमा संसद्‌देखि सडकसम्म आवाज उठाए।’

उनले सरकारलाई थप कारबाहीको माग गर्दै अगाडि भनेका छन्, ‘अब पालो मोदीजीले हाम्रो युवा पुस्तासँग माफी माग्ने र जसले उनीहरूमाथि लाठी, डन्डा र पेलेट गन प्रहार गर्न लगाए, उनीहरूमाथि कठोर कारबाही गर्ने हो।’

धर्मेन्द्र प्रधान सोनम वाङचुक
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