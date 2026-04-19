बिपी, कान्तिपथ, अरनिको र मेची राजमार्गका सडक बाढीपहिरोले प्रभावित

१० साउन, काठमाडौं । आज देशका विभिन्न राजमार्गहरूमा सवारी आवागमन प्रभावित भएको छ । बाढीपहिरोका कारण सवारी साधन सञ्चालनमा अवरोध भएको हो ।
बिहान साढे ६ बजेको जानकारी अनुसार मेची राजमार्गको झापादेखि ताप्लेजुङ, बिपी राजमार्गको खुर्कोट-नेपालथोक-कटुन्जेबेसी, कान्तिलोकपथको हेटौंडा-ठिंगन-बागमती-ललितपुर, अरनिको राजमार्गको ततोपानी जाने बाटो र कोदारीमा सडक पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएका छन् ।
यस्तै मध्य पहाडी राजमार्गअन्तर्गत भोजपुरको बोखिम, खोटाङको साखा क्षेत्रमा पनि सडक एकतर्फी भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
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