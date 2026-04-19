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लमजुङमा भानुभक्तको शालिक तोडफोड गर्ने व्यक्ति पक्राउ

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १० गते १०:२०

१० साउन, गोरखा । लमजुङमा आदिकवि भानुभक्त आचार्य र घाँसी खड्कबहादुर ठाडा मगरको शालिक तोडफोड गरेको आरोपमा एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा तनहुँको व्यास नगरपालिका-७ का ३४ वर्षीय रोशन कुँवर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । गत बुधबार मध्यनेपाल नगरपालिका-४ दुई पिप्ले बगैंचास्थित भानु घाँसी संवाद पार्कभित्र रहेको उक्त शालिकहरु तोडफोड भएको थियो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय भोर्लेटारका प्रहरी निरीक्षक ध्रुवप्रसाद शर्माको कमाण्डमा खटिएको टोलिले कुँवरलाई शुक्रबार पक्राउ गरेको हो । कुँवरविरुद्ध अपराधिक उपद्रव शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक ज्ञानेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए ।

भानुभक्त
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