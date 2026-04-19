दाङको राजपुरमा ढिस्कोले पुरिएर एक जनाको मृत्यु

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- दाङको राजपुर गाउँपालिका-२ स्थित दुर्गा सामुदायिक वनमा ढिस्कोले पुरिएर १३ वर्षीय दिपेश चौधरीको मृत्यु भएको छ ।
- शनिबार माटो लिन गएका बेला ढिस्कोमा पुरिएका चौधरीलाई उद्धार गरी अस्पताल पुर्याएकामा चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए ।
- जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक हेमबहादुर खत्रीले उक्त घटनाको पुष्टि गरेका छन् ।
१० साउन, दाङ । राजपुर गाउँपालिकामा ढिस्कोले पुरिएर एक किशोरको मृत्यु भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक हेमबहादुर खत्रीका अनुसार राजपुर गाउँपालिका- २ पीपलडाँडाका १३ वर्षीय दिपेश चौधरीको मृत्यु भएको हो ।
बेलास्थित दुर्गा सामुदायिक वनमा शनिबार माटो लिन गएका उनी ढिस्कोमा पुरिएका थिए । निजलाई उद्धार गरी अस्पताल पुर्याएकामा चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए ।
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