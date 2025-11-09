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दाङको घोराही उपमहानगरका शिक्षा अधिकृतमाथि वडा सदस्यद्वारा मोबिल खन्याएर दुर्व्यवहार

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २७ गते १२:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत अजय बोहोरामाथि वडा सदस्य लेखनाथ बुढाथोकीले शरीरमा मोबिल खन्याएर दुर्व्यवहार गरेका छन् ।
  • पद्मोदय पब्लिक स्कुलको व्यवस्थापन समिति निर्वाचन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बुढाथोकीले बोहोरामाथि अभद्र व्यवहार गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
  • घटनापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले आरोपित बुढाथोकीलाई हालसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन ।

२७ असार, काठमाडौं । दाङको घोराही उपमहानगर शिक्षा महाशाखाका शिक्षा अधिकृत अजय बोहोरामाथि मोबिल खन्याइएको छ । घोराही–१५ का वडा सदस्य लेखनाथ बुढाथोकी (उत्तम)ले मोबिल छर्केर दुर्व्यवहार गरेका हुन् ।

पद्मोदय पब्लिक स्कुलको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन नियम विपरीत गराएको भन्दै बुढाथोकीले बोहोराको शरीरमा मोबिल खन्याइदिएका हुन् ।

यसको भिडियो बुढाथोकी आफैं सामाजिक सन्जालमा पोष्ट गरेका छन् । भिडियोमा मोटरसाइकलमा सवार बोहोरालाई हेलमेट माथिबाटै मोबिल खन्याएको देखिन्छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन ।

बुढाथोकीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन सार्न दबाब दिँदै आए पनि बोहराले मानेका थिएनन् ।

दाङ
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