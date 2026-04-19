+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दिब्यदेव, झरना र सुहाना अभिनित ‘बा : एक योद्धा’ को टिजर सार्वजनिक

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १० गते १२:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कथानक फिल्म ‘बा : एक योद्धा’ को टिजर सार्वजनिक भएको छ जसमा सन्तानका लागि बुवाले गर्ने त्याग र संघर्षको कथा देखाइएको छ ।
  • हरि लम्सालको निर्देशनमा बनेको यो फिल्म १९ भदौदेखि प्रदर्शन हुने तयारीमा रहेको निर्माण पक्षले जनाएको छ ।
  • फिल्ममा दिब्यदेव पन्त, झरना थापा र सुहाना थापाले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन् भने यसको निर्माण आर्टिस्टिक इन्टरटेनमेन्टले गरेको हो ।

काठमाडौं । कथावस्तु र चरित्र चित्रणबारे संक्षिप्त प्रकाश पार्दै कथानक फिल्म ‘बा : एक योद्धा’ को टिजर युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । ‘एउटा सानो संसार थियो हाम्रो, सब तहसनहस भयो’ संवादसँगै पहिलो झलक सुरु हुन्छ ।

टिजरको एक दृश्यमा अभिनेता दिब्यदेव पन्त चित्रित छन् जहाँ उनले निर्वाह गरेको चरित्रको खुट्टादेखि टाउको सम्मै रगताम्मे छ । उक्त पात्र जब आफ्नो घर अगाडि देखिन्छ, तब उसले एकपछि अर्को दृश्य सम्झिन थाल्छ ।

उनको परिवारमा आइलागेको विपत्तिलाई त्यसपछि देखाइएको छ । त्यही बीचमा आउने दृश्यमा संवाद छ, ‘आज बाउको मुख हेर्ने दिन । तर एउटा बाले आफ्नो छोराको मुख हेर्न पाएन ।’

त्यही उक्त पात्र गाडीमा कतै गइरहेको देखिन्छ । अनि आमा र छोरी रोइरहेको दृश्य आउँछ । यसमा आमाको भूमिकामा झरना थापा र छोरीको भूमिकामा सुहाना थापा चित्रित छन् ।

सन्तानको भविष्यका लागि बुवाले गर्ने त्याग, संघर्ष र चुनौतिको कथामा फिल्म बनेको बताइएको छ । फिल्ममा माओत्से गुरुङ, अनिल बुढाथोकी सागर खनाल, शिशिर सिवाकोटी, सुप्रज्ञा शर्मा र सबी थापा सहायक भूमिकामा छन् ।

हरि लम्सालको निर्देशन तथा पटकथा लेखन रहेको फिल्म १९ भदौदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ । आर्टिस्टिक इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरम निर्माण भएको फिल्मका लगानीकर्ता वसन्त लम्साल हुन् ।

 

झरना थापा दिब्यदेव पन्त
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?
कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि
५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो

५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो
कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न

कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न
कांग्रेसको नयाँ अभियान ‘एनसी फर एनसी’ : नागरिक हितलाई संगठनसँग जोड्ने तयारी

कांग्रेसको नयाँ अभियान ‘एनसी फर एनसी’ : नागरिक हितलाई संगठनसँग जोड्ने तयारी
बिजुलीमा भ्याट : साउनदेखि उठाउनुपर्ने, सरकारले असारबाटै असुल्यो

बिजुलीमा भ्याट : साउनदेखि उठाउनुपर्ने, सरकारले असारबाटै असुल्यो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित