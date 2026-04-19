डा. केसीलाई भेट्न सरकारी वार्ता टोली सेती प्रादेशिक अस्पतालमा

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- स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना भएका डा. गोविन्द केसीलाई भेट्न सरकारी वार्ता टोली अस्पताल पुगेको छ।
- डा. जेपी अग्रवाल, स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा र शिक्षा सचिव चुडामणि पौडौल सम्मिलित टोलीले केही बेरमा डा. केसीसँग वार्ता गर्नेछ।
- सरकारी टोलीका सदस्यहरू शनिबार नै धनगढी पुगेको डा. केसीका सहयोगी डा. अमृत जैशीले जानकारी दिएका छन्।
१० साउन, काठमाडौं । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि शनिबार चिकित्सकको सल्लाहमा सेती प्रादेशिक अस्पताल पुर्याइएका प्राडा गोविन्द केसीलाई भेट्न सरकारी वार्ता टोली अस्पताल पुगेको छ ।
डा. जेपी अग्रवाल, स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा र शिक्षा सचिव चुडामणि पौडौल अन्तरिक छलफलपछि डा. केसीलाई भेट्न सेती अस्पताल पुगेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहका स्वास्थ सल्लाहकार समेत रहेका जेअग्रवाल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. देवकोटा र सचिव पौडेल शनिबार नै धनगढी पुगेका थिए ।
सरकारी वार्ता टोलीले डा. केसीसँग केहीबेरे पछि वार्ता गर्ने डा. केसीका सहयोगी डा. अमृत जैशीले बताए ।
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