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डा. केसीको सत्याग्रह गेटामा विश्वविद्यालय सुदृढीकरणकै पक्षमा छ : प्रदीप पौडेल

गेटा अस्पताललाई तत्काल ३०० बेडमा स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याउनु नै सुल्टो र व्यावहारिक बाटो रहेको उनले औँल्याएका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १० गते १६:०३
फाइल तस्वीर

१० साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सुदृढीकरणको पक्षमा रहेको बताएका छन् । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका पौडेलले आइतबार फेसबुकमार्फत यस्तो बताएका हुन् ।

‘हाल डा. गोविन्द के.सी.ले अस्पताल शीघ्र सञ्चालनको माग राखी सुरु गर्नुभएको सत्याग्रह अन्तत: दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयकै सुदृढीकरणका पक्षमा छ,’ महामन्त्री पौडेलले भनेका छन्, ‘तर, पुन: विभिन्न बहाना बनाएर विश्वविद्यालयको मेरुदण्ड मानिएको अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि र सञ्चालन प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याउने खेल भइरहेको देखिन्छ ।’

उनले विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि सर्वप्रथम गेटा अस्पताललाई कम्तीमा ३०० बेडको क्षमतामा सञ्चालन गर्नु अनिवार्य रहेको बताएका छन् । ‘प्रदेश सरकारले पूर्वस्वीकृति दिइसकेको सेती प्रादेशिक अस्पताललाई यसमा गाभेर स्वास्थ्य मन्त्रालयकै जनशक्ति परिचालन गर्ने हो भने अत्यन्त न्यून लागतमा यो काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ,’ पौडेलले भनेका छन् ।

हिजो आफू स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहँदा गेटा अस्पताल सञ्चालन गर्न तथा एमबीबीएस पठनपाठन सुरु गर्न बजेटमा नै स्रोत सुनिश्चितता गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘त्यतिबेला पनि स्थानीयवासीको आवरणमा केही पक्षबाट वस्तुस्थिति नबुझी विरोध भयो, तथापि अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हाम्रो पूर्ण तयारी थियो,’ पौडेलले भनेका छन् ।

गेटा अस्पताललाई तत्काल ३०० बेडमा स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याउनु नै सुल्टो र व्यावहारिक बाटो रहेको उनले औँल्याएका छन् ।

‘यसो नगरीकन न त विश्वविद्यालयको औचित्य पुष्टि हुन्छ, न त एमबीबीएसको पठनपाठन नै सुरु हुनसक्छ,’ पूर्वमन्त्री पौडेलले भनेका छन् ।

डा. गोविन्द केसी दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सुदृढीकरण प्रदीप पौडेल
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