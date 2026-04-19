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के बरफ लगाएर साँच्चिकै अनुहार सफा हुन्छ ?

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १० गते १७:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संवेदनशील, सुख्खा र डन्डीफोर आउने समस्या भएका व्यक्तिले फेस आइसिङ गर्दा छाला रोग विशेषज्ञको सल्लाह लिनु आवश्यक छ।

हरेक व्यक्ति चाहन्छन्, मेकअप नगरे पनि अनुहार ताजा, चम्किलो र आकर्षक देखियोस् । यही चाहनाका कारण अहिले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका छाला हेरचाहका उपायहरू भाइरल भइरहेका छन् । त्यसमध्ये पछिल्लो समय ‘फेस आइसिङ’ अर्थात् अनुहारमा बरफ लगाउने तरिका निकै चर्चामा छ ।

अनुहारमा बरफ दल्दा केही मिनेटमै चमक आउने, छालाका छिद्र (पोर्स) सानो देखिने, सुन्निएको अनुहार कम हुने र छाला कसिलो देखिने दाबी सामाजिक सञ्जालमा गरिएको छ । सजिलो, सस्तो र घरमै गर्न सकिने भएकाले धेरै यसलाई आफ्नो दैनिक सौन्दर्य हेरचाहको हिस्सा बनाउन थालेका छन्।

तर छालासँग जोडिएका हरेक प्रक्रिया सबैका लागि सुरक्षित हुन्छन् भन्ने हुँदैन । गलत तरिकाले वा धेरै समयसम्म अनुहारमा बरफ लगाउँदा छालाको प्राकृतिक सुरक्षा तह कमजोर हुन सक्छ । जसका कारण रातोपन, जलन, संवेदनशीलता र सुख्खापनजस्ता समस्या देखिन सक्छन् ।

फेस आइसिङ किन लोकप्रिय भइरहेको छ ?

फेस आइसिङ लोकप्रिय हुनुको मुख्य कारण यसको सहजता र तत्काल देखिने प्रभाव हो । बजारमा पाइने महँगा छाला हेरचाह सामग्रीको विकल्पका रूपमा धेरैले बरफलाई प्रयोग गर्न थालेका छन् ।

अनुहारमा बरफ लगाउँदा छालामा केही समयका लागि ताजापन महसुस हुन्छ । चिसोपनका कारण रक्तनली केही समयका लागि खुम्चिन्छन्, जसले अनुहारको सुन्निने समस्या कम भएको जस्तो देखिन सक्छ । यसले छाला केही कसिलो र चम्किलो देखाउन सक्छ ।

तर यसको प्रभाव स्थायी भने हुँदैन । बरफले छालाको वास्तविक बनावट परिवर्तन गर्दैन, केही समयका लागि ताजा र उज्यालो देखाउने काम गर्छ ।

अनुहारमा बरफ लगाउनु कति सुरक्षित ?

धेरै मानिसले बरफलाई सिधै छालामा घस्ने गर्छन् । तर विशेषज्ञका अनुसार यस्तो गर्नु सुरक्षित मानिँदैन । बरफ अत्यधिक चिसो हुने भएकाले सिधै छालामा लगाउँदा हल्का चिसोबाट हुने क्षति ‘फ्रस्ट निप’ हुन सक्छ । यसले छालामा रातोपन, जलन र संवेदनशीलता बढाउन सक्छ ।

त्यस्तै, धेरै समयसम्म बरफ रगड्दा छालाका साना रक्तनलीमा दबाब पर्न सक्छ । विशेषगरी संवेदनशील छाला भएका मानिसमा यसले समस्या बढाउन सक्छ ।

यदि फेस आइसिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने बरफलाई सफा कपडा वा कपासमा बेरेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । बरफलाई लामो समयसम्म एकै ठाउँमा राख्नु वा जोडले घस्नु हुँदैन ।

फेस आइसिङका सम्भावित फाइदा

बरफ लगाउँदा छालामा देखिने केही अस्थायी फाइदा छन् । यसले अनुहारमा चिसोपन ल्याउँछ र थकित देखिएको छालालाई केही समयका लागि ताजा देखाउन सक्छ ।

बरफका कारण छालाका रक्तनली केही समयका लागि खुम्चिँदा अनुहारको सुन्निने समस्या कम देखिन सक्छ । विशेषगरी बिहान उठ्दा आँखा वरिपरि सुन्निएजस्तो देखिने समस्या घटाउन यसले केही राहत दिन सक्छ ।

तर बरफले छालाको रङ परिवर्तन गर्ने, दाग हटाउने वा स्थायी रूपमा अनुहारका छिद्रहरूलाई काम भने गर्दैन ।

आइस बाउल डिप कति सुरक्षित ?

पछिल्लो समय अनुहारलाई बरफ मिसिएको पानीमा केही समय डुबाउने ‘आइस बाउल डिप’ पनि चर्चामा छ । यसले चिसोपनका कारण अनुहारको सुन्नोपन कम गर्न र छालालाई ताजा महसुस गराउन सक्छ । तर धेरै चिसो पानीले छालालाई झट्का दिन सक्छ ।

विशेषगरी सुख्खा, संवेदनशील वा डन्डीफोर आउने छाला भएका व्यक्तिले सावधानी अपनाउनुपर्छ । आइस बाउल डिप गर्दा पानीमा धेरै बरफ राख्नु हुँदैन । अनुहारलाई पाँचदेखि १० सेकेन्डभन्दा बढी डुबाउनु हुँदैन । एक–दुई पटकभन्दा धेरै दोहोर्‍याउनु पनि उचित हुँदैन । प्रयोगपछि छालामा मोइस्चराइजर लगाउनु आवश्यक हुन्छ ।

सेलिब्रिटीका आइस ह्याक कत्तिको भरपर्दा ?

सामाजिक सञ्जालमा सेलिब्रिटी र इन्फ्लुएन्सरहरूले विभिन्न छाला हेरचाहका उपायहरू साझा गर्छन् । तर उनीहरूले प्रयोग गरेको उपाय सबैको छालाका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने हुँदैन ।

प्रत्येक व्यक्तिको छालाको प्रकार, संवेदनशीलता र स्वास्थ्य अवस्था फरक हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि नयाँ छाला हेरचाह विधि अपनाउनुअघि छाला रोग विशेषज्ञको सल्लाह लिनु राम्रो हुन्छ ।

विशेषज्ञले व्यक्तिको छालाको अवस्था हेरेर वैज्ञानिक आधारमा उपयुक्त सुझाव दिन सक्छन् ।

घरमै फेस आइसिङ गर्दा के कुरामा ध्यान दिने ?

घरमै फेस आइसिङ गर्दा केही सावधानी अपनाउनुपर्छ । बरफलाई कहिल्यै सिधै छालामा नराख्ने, कपडा वा कपासमा बेरेर मात्र प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ । एक पटकमा एकदेखि दुई मिनेटभन्दा बढी बरफ लगाउनु हुँदैन ।

बरफ लगाउँदा धेरै दबाब दिने वा छालामा घस्ने गर्नु हुँदैन । संवेदनशील वा डन्डीफोर आउने छाला छ भने पहिले सानो भागमा परीक्षण गर्नु राम्रो हुन्छ ।

व्यायाम वा घामपछि बरफ लगाउन मिल्छ ?

व्यायाम गरेपछि वा लामो समय घाममा बसेपछि छालामा तापक्रम र रक्त प्रवाह बढ्न सक्छ । यसले अनुहार रातो देखिन सक्छ ।यस्तो अवस्थामा हल्का चिसो कम्प्रेसले राहत दिन सक्छ । तर सिधै बरफ लगाउँदा छालाका साना रक्तनलीमा असर पर्न सक्छ ।

त्यसैले, बरफको सट्टा चिसो पानीले अनुहार धुन सकिन्छ वा कपडामा बेरेर चिसो कम्प्रेस प्रयोग गर्न सकिन्छ । घामबाट फर्किएपछि एलोभेरा वा छालालाई शान्त बनाउने जेल पनि उपयोगी हुन सक्छ ।

कुन छालामा बरफ प्रयोग गर्दा सावधानी चाहिन्छ ?

हरेक छालाका लागि फेस आइसिङ उपयुक्त हुँदैन । चिल्लो छालामा बरफले केही समयका लागि छाला कसिलो देखाउन सक्छ । सुख्खा छालामा भने बरफले छालाको प्राकृतिक चिस्यान घटाउन सक्छ । यसले तानिएको महसुस, सुख्खापन र छाला खुइलिने समस्या बढाउन सक्छ।

संवेदनशील छालामा बरफले रातोपन, पोल्ने र एलर्जी जस्तो प्रतिक्रिया ल्याउन सक्छ । डन्डीफोर आउने छालामा अत्यधिक चिसोपनले छालाको सुरक्षा तह बिगार्न सक्छ ।

कुन अवस्थामा अनुहारमा बरफ नलगाउने ?

केही छालासम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिले अनुहारमा बरफ लगाउनु हुँदैन । रोजेसिया (अनुहार रातो हुने समस्या), अत्यधिक संवेदनशील छाला, छालामा घाउ, संक्रमण वा गम्भीर डन्डीफोर भएका व्यक्तिले विशेषज्ञको सल्लाहबिना बरफ प्रयोग गर्नु हुँदैन ।

बरफ लगाएपछि अत्यधिक रातोपन, जलन, दुखाइ, छाला सुन्निनेजस्ता समस्या देखिए तुरुन्त प्रयोग बन्द गर्नुपर्छ ।

के बरफले अनुहार गोरो बनाउँछ ?

यो एउटा सामान्य भ्रम हो । बरफले छालाको रङ परिवर्तन गर्दैन । छालाको वास्तविक रङ मेलानिन नामक तत्वले निर्धारण गर्छ । बरफले केही समयका लागि छाला उज्यालो वा ताजा देखाउन सक्छ, तर गोरो बनाउने काम गर्दैन ।

त्यस्तै, बरफले छालाका रोमछिद्र स्थायी रूपमा सानो बनाउँदैन । चिसोपनका कारण केही समयका लागि छाला कसिलो देखिए पनि छिद्रको आकार आनुवंशिकता, छालाको प्रकार र तेल उत्पादनसँग सम्बन्धित हुन्छ ।

अनुहार बरफ सौन्दर्य
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