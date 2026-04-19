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बर्लिनको टियरगार्टन पार्कमा गाडी दुर्घटना:एक जनाको मृत्यु, १५ घाइते

बर्लिनको मध्य भागमा रहेको टियरगार्टन पार्क क्षेत्रमा एउटा कार भिडमा दुर्घटनामा पर्दा कम्तीमा एक जनाको मृत्यु भएको छ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १० गते १७:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बर्लिनको टियरगार्टन पार्कमा कार दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने १५ जना घाइते भएका छन्।
  • प्रहरीले घटनाबारे जानकारी दिँदै भनेको छ, 'सम्भवतः कार टियरगार्टन पार्कभित्र छिर्यो, यसले धेरै मानिसहरूलाई ठक्कर दियो।'
  • दुर्घटनापछि पैदल भाग्न खोज्ने चालकको खोजी गर्न प्रहरीले हेलिकप्टरसमेत परिचालन गरेको छ।

१० साउन, काठमाडौं । बर्लिनको मध्य भागमा रहेको टियरगार्टन पार्क क्षेत्रमा एउटा कार भिडमा दुर्घटनामा पर्दा कम्तीमा एक जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परि १५ जना घाइते भएका छन्। प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै एन-टीभी च्यानलले यो समाचार दिएको छ।

‘सम्भवतः कार टियरगार्टन पार्कभित्र छिर्यो। यसले धेरै मानिसहरूलाई ठक्कर दियो। दुर्घटनामा मानिसहरू घाइते भएका छन्,’ प्रहरीले भनेको छ, ‘हामी संदिग्धहरूको तीव्र रूपमा खोजी गर्दैछौँ।’

खोजी कार्यमा प्रहरीको हेलिकप्टर पनि प्रयोग गरिएको छ। फोकस-अनलाइन संस्करणले १४ जना पीडित भएको उल्लेख गरेको छ।

यो घटना स्थानीय समय अनुसार राती करिब १०:०० बजे भएको हो। चालकले एउटा सानो सेतो भ्यान टियरगार्टनमा तीव्र गतिमा चलाएका थिए।

भाग्न खोज्दा ठक्कर दिएर उम्किन खोज्ने चालक दुर्घटनामा परेका छन्। उनी कारबाट निस्किए। उनी पैदल नै भाग्न थाले। इन्टरनेटमा सार्वजनिक भएका तस्बिरहरूमा एउटा सेतो मिनीबस रुखमा ठोक्किएको देखिन्छ। यसमा ठक्करका लक्षणहरू देखिएका छन्।

दुर्घटना बर्लिन
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