रुसी नौसेना र आणविक शक्ति निरन्तर बलियो बन्दैछ : भ्लादिमिर पुटिन

राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसी नौसेना निरन्तर विकास भइरहेको र न्युक्लियर ट्रयाडको नौसैनिक पक्ष झन् बलियो बन्दै बताएका छन् । नौसेना दिवसको अवसरमा बधाई सन्देश दिँदै राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सो कुरा बताएका छन्।
पुटिनले भने, ‘तिनीहरू निरन्तर विकसित भइरहेका छन्। रुसको न्युक्लियर ट्रयाडको नौसैनिक पक्षले शक्ति प्राप्त गरिरहेको छ। युद्धपोत र विशेष जहाजहरूको श्रृङ्खलाबद्ध निर्माण जारी छ। पानीमुनि, सतह, तटीय र उडान एकाइहरूलाई उन्नत हतियार तथा उपकरणहरूको आपूर्तिमा सुधार भइरहेको छ।’
सैनिक नाविकहरूले रुसी नौसेनाको परम्परालाई सम्मानपूर्वक अघि बढाएको उनले उल्लेख गरे। पुटिनले थपे, ‘१३ वटा समुद्रको पानीले घेरिएको रुसमा रक्षा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा महासागरहरूमा देशको वैधानिक हितको रक्षा गर्न यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।’
रुसी नौसैनिक बलहरू आफ्ना सामु रहेका सबै कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सक्षम रहेको राष्ट्रपतिले बताए। नाविकहरूको व्यावसायिकता पनि बढिरहेको छ। उनले भने, ‘उनीहरूले तालिम केन्द्र र वास्तविक युद्ध दुवैबाट यो क्षमता हासिल गर्छन्। उनीहरू रणनीतिक र प्राविधिक स्थितिमा आउने जुनसुकै परिवर्तनमा द्रुत रूपमा ढालिन सक्ने क्षमता विकास गरिरहेका छन्।’
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