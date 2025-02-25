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लिग २ क्रिकेट :

सोझै विश्वकप छनोट खेल्ने नेपालको सम्भावना कमजोर बन्दै

२०८३ साउन १० गते १७:११ २०८३ साउन १० गते १७:११

अनलाइनखबर

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नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या ब्याटिङ बनेको छ । जारी शृङ्खलाका दुवै खेलमा नेपाल १५७ रनमै अलआउट भयो ।

अनलाइनखबर

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News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेदरल्यान्ड्समा जारी लिग-२ को त्रिकोणात्मक शृङ्खलामा नामिबिया र नेदरल्यान्ड्ससँग पराजित भएसँगै नेपालको शीर्ष चारमा पर्ने सम्भावना कठिन बनेको छ ।
  • ब्याटिङमा देखिएको गम्भीर समस्याका कारण नेपालले पछिल्ला दुवै खेलमा १५७ रनको योगफलमा समेटिँदै हार व्यहोर्नुपरेको छ ।
  • विश्वकप छनोटको यात्रा कायम राख्न नेपालले अब बाँकी रहेका ६ खेलमध्ये अधिकांश खेलमा जीत निकाल्नुपर्ने दबाब बढेको छ ।

८ साउन, काठमाडौं । आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ मा नेपालको शीर्ष चारभित्र रहँदै विश्वकप छनोटमा सिधै पुग्ने नेपालको लक्ष्य लगातार कठिन बन्दै गएको छ ।

नेदरल्यान्ड्समा जारी त्रिकोणात्मक शृङ्खलामा नामिबिया र घरेलु टोली नेदरल्यान्ड्ससँग लगातार पराजित भएपछि नेपाल अंकतालिकामा झन् दबाबमा परेको हो ।

विदेशी भूमिमा ब्याटिङ पूर्ण रूपमा असफल रहँदा नेपालले लगातार दुई खेलमा १६० रनको आँकडा पार गर्न सकेन । अब नेपालले जारी शृङ्खलामा २ अनि यसपछिको शृङ्खलामा ४ खेल खेल्न बाँकी छ ।

बाँकी रहेका ६ खेलमध्ये सबै खेल जितेर पनि अन्य नतिजामा धेरै भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेसँगै नेपालको सिधै विश्वकप छनोट खेल्ने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको हो ।

अंकतालिकामा दबाब बढ्दै

लिग २ को अंकतालिकामा हाल अमेरिकाको ३२ खेलबाट ४३ अंक छ भने स्कटल्यान्ड ३२ खेलबाट ३८ अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ । अमेरिका शीर्ष ४ मा पर्ने पक्का भइसकेको छ भने स्कटल्यान्डको पनि लगभग निश्चित छ ।

हाल शृङ्खला खेलिरहेको नेदरल्यान्ड्स ३० खेलबाट ३६ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ भने ओमान २८ खेलबाट ३१ अंकसहित चौथो स्थानमा छ ।

नेपाल ३० खेलबाट २४ अंकमा रहेको छ । समान २४ अंक भए पनि क्यानडाले २८ र नामिबियाले समान ३० खेल खेलेको छ । यूएईको २४ खेलबाट १४ अंक छ ।

नेपालले अब बाँकी सबै खेल जिते ३६ अंक हुनेछ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि अन्य टिमले नेपाललाई अंकमा उछिन्ने सम्भावना धेरै नै छ । नेदरल्यान्ड्ससँग अब नेपालले अंक बराबरी मात्र गर्न सक्छ ।

लिग–२ मा सबै टोलीले अन्ततः ३६–३६ खेल खेल्ने प्रावधान अनुसार नेपालका अब ६ खेल मात्र बाँकी छन् ।

नेपालले अब अंकमा उछिन्न सक्ने भनेको ओमान मात्र रहनेछ । नेपालभन्दा तल रहेका टोलीले भने नेपालभन्दा बढी खेल खेल्न बाँकी रहेकाले उनीहरूले नेपाललाई उछिनेर अगाडि जान सक्छन् ।

नेपालले हालको शृङ्खलामा नामिबिया र नेदरल्यान्ड्ससँग एक–एक खेल खेल्न बाँकी छ भने अन्तिम शृङ्खलामा ओमान र क्यानडासँग दुई–दुई खेल हुनेछ ।

यता नेपालसँग प्रतिस्पर्धामा रहेका टोलीहरूको आगामी तालिका हेर्दा पनि नेपालको दबाब बढेको देखिन्छ ।

क्यानडा, नामिबिया र ओमान सबैसँग नेपालभन्दा बढी अंक जोड्ने अवसर अझै बाँकी छ । यूएईले पनि अन्तिम १२ खेल खेल्न बाँकी रहेकाले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे अप्रत्याशित रूपमा माथि उक्लिने सम्भावना जीवित छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालले अब बाँकी ६ खेलमध्ये सबै जित्नुपर्ने समिकरण त बनिसकेको छ । सबै जितेपनि पर्याप्त नहुने खतरा बढेको छ ।

घरेलु शृङ्खलामा शानदार प्रदर्शन गरेर बाहिरी कन्डिशनमा लगातार दुई हार बेहोरेपछि शीर्ष चारको दौडमा नेपाल पछाडि पर्दै गएको छ भने अबको प्रत्येक खेल लगभग ‘गर या मर’ को अवस्थामा पुगेको छ ।

शीर्ष ४ किन महत्त्वपूर्ण ?

सन् २०२३ देखि सुरु भएको क्रिकेट विश्वकप लिग २ एकदिवसीय विश्वकप खेल्ने आधार हो । झन्डै चार वर्षसम्म चल्ने लिग २ मा रहेका ८ टोलीले विभिन्न समयमा गरेर ३६ ओडीआई खेल्छन् ।

लिग २ का सम्पूर्ण खेल सकिएपछि शीर्ष ४ मा पर्ने टोली सिधै विश्वकप छनोटमा प्रवेश गर्नेछन् भने एकदिवसीय मान्यता स्वत: नै जोगिनेछ । शीर्ष ६ सम्म पर्ने टोलीकै एकदिवसीय मान्यता खोसिँदैन ।

नेपालका लागि शीर्ष ४ किन महत्त्वपूर्ण छ भने नेपालले यसअघिको लिग २ मा शानदार पुनरागमन गरेर शीर्ष ४ मा पर्दै सोझै विश्वकप छनोट खेलेको थियो । यसपटक शीर्ष ४ मा पर्न नसकेमा नेपालको स्तर खस्किएको बुझिनेछ ।

टी-२०आईमा राम्रो प्रगति गर्दैं गएको भएपनि ओडीआईमा खराब अवस्था रहेको प्रष्टै हुनेछ ।

लिग २ मा शीर्ष ४ मा पर्न नसकेका ४ टोलीले आईसीसीको अर्को प्रतियोगिता विश्वकप च्यालेन्ज लिगबाट आएका ४ टोलीसँगै मिलेर प्लेअफ लिग खेल्नेछन् । लिस्ट ए फर्म्याटमा हुने प्लेअफ लिगमा शीर्ष ४ हुने टोलीले विश्वकप छनोटमा स्थान बनाउन सक्छन् तर यो प्रक्रिया लामो हुनेछ ।

ब्याटिङ संकट

नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या ब्याटिङ बनेको छ । जारी शृङ्खलाका दुवै खेलमा नेपाल १५७ रनमै अलआउट भयो ।

नामिबियाविरुद्ध कप्तान रोहित पौडेलले सर्वाधिक ३१ तथा उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले ३० रन बनाए पनि अन्य ब्याटरले जिम्मेवारी लिन सकेनन् ।

नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध पनि अवस्था फेरिएन । आरिफ शेखले ९० बल खेल्दै सर्वाधिक ४१ रन बनाए भने गुल्शन झाले २९ रन जोडे । तर मध्यक्रमबाट ठूलो साझेदारी नबन्दा नेपाल फेरि १५७ रनमै समेटियो ।

नेपालको सुरुवात पनि लगातार कमजोर भइरहेको छ । कुशल भुर्तेल पहिलो खेलमा २ रनमा आउट भएका थिए भने दोस्रो खेलमा ९ रनमै पेभिलियन फर्किए । आसिफ शेखले पहिलो खेलमा १६ र दोस्रो खेलमा १४ रन मात्र बनाउन सके । इशान पाण्डेले क्रमशः ८ र ४ रन बनाए ।

शीर्षक्रमबाट राम्रो सुरुवात नपाउँदा नेपालको मध्यक्रममाथि अत्यधिक दबाब पर्दै आएको छ ।

बलरले संघर्ष गरे, तर पर्याप्त भएन

नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध नेपाली बलरले सुरुआतमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए । १५८ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेदरल्यान्ड्स ७४–४ को अवस्थामा पुगेको थियो ।

त्यसपछि भने नेपालले खेलमा पकड कायम राख्न सकेन। पाँचौं विकेटका लागि बनेको महत्वपूर्ण साझेदारीले घरेलु टोलीलाई १५८–४ को अवस्थामा सहज जित दिलायो ।

यसले बलिङले मात्र खेल जित्न नसकिने र ब्याटिङले पनि पर्याप्त साथ दिनुपर्ने आवश्यकता फेरि स्पष्ट बनाएको छ ।

ब्याटिङमा पर्याप्त रन नबनेका कारण नेपालले बलिङमार्फत पनि पुनरागमन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छैन ।

यता नेदरल्यान्ड्स र नामिबियाबीचको खेलमा भने नेदरल्यान्ड्सले पहिले ब्याटिङ गर्नुपरेको भएपनि २५१ रनको योगफल खडा गरेको थियो ।

नेदरल्यान्ड्सको प्लेइङ कन्डिशन अनुसार उक्त योगफल राम्रो मानिन्छ । नेदरल्यान्ड्सले नामिबियालाई १९३ रनमा अलआउट गर्दै खेल पनि जित्यो ।

त्यसकारण नेपालले बलिङभन्दा पनि ब्याटिङमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । आगामी खेलमा नेपालले अर्जुन कुमाल र भीम सार्कीलाई प्रयोग गर्न सक्छ ।

नेपाली क्रिकेट टोली लिग २ क्रिकेट
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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