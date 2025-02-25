नेपाल भलिबल लिग अक्सनको रौनक (तस्वीरहरू)

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- काठमाडौंमा नेपाल भलिबल लिग (एनभील) अन्तर्गत पुरुष खेलाडीहरूको पहिलो फ्रेन्चाइज अक्सन जारी रहेको छ ।
- केडिया ग्रुपको आयोजनामा पहिलो पटक हुन लागेको यस पुरुष भलिबल लिगका लागि खेलाडी अनुबन्ध गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
- नेपालको भलिबल इतिहासमा पुरुषतर्फ पहिलो पटक फ्रेन्चाइज अक्सन आयोजना गरिएको हो ।
१० साउन, काठमाडौं । नेपाल भलिबल लिग (एनभील) को अक्सन अहिले काठमाडौंमा भइरहेको छ ।
केडिया ग्रुपको आयोजनामा पहिलो पटक पुरुष भलिबल फ्रेन्चाइज लिग हुन लागेको हो ।
पुरुष भलिबलमा पहिलो पटक अक्सन हुँदैछ ।
अक्सनमा अहिले खेलाडी अनुबन्ध गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।
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