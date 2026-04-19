कारभित्रै रश्मी मृत्यु घटना : भेटियो सीसीटीभी कभरेज

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- तारकेश्वर नगरपालिकामा मृत भेटिएकी रश्मी रिजालको घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले सीसीटीभी फुटेज फेला पारेको छ ।
- फुटेजमा रिजाल कारको ड्राइभर सिटबाट पछाडि सरेको र त्यसको केहीबेरमा गाडीबाट धुवाँ निस्किएको दृश्य देखिएको छ ।
- जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईले घटनामा कुनै तेस्रो पक्षको संलग्नता नदेखिएको बताएका छन् ।
१० साउन, काठमाडौं । तारकेश्वर नगरपालिका–१ कालेबासे चुनीदेवीस्थित बालुवा प्रशोधन केन्द्र नजिकै कारभित्र मृत भेटिएकी रश्मी रिजालबारे अनुसन्धान गरेको प्रहरीले सीसीटीभी फुटेज फेला पारेको छ ।
घटनास्थल वरपरको सीसीक्यामेरा हेर्ने क्रममा रिजालको गतिविधि कैद भएको फुटेज फेला परेको हो । जसमा तारकेश्वर नगरपालिका–९ शुभकामना चोक बस्ने ४५ वर्षीया रिजाल अगाडिको ड्राइभर सिटबाट ओर्लिएर पछाडिको सिटमा गएर बसेको देखिएको प्रहरीले बताएको छ ।
सानिमा क्यापिट लिमिटेड नक्सालमा मर्चेन्ट हेडको रूपमा कार्यरत रिजाल पछाडिको सिटमा बसेको केहीबेरमा गाडीबाट धुवा निस्कन थालेको दृश्य सीसीभीटीमा देखिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराई बताउँछन् ।
‘सीसीटीभी फुटेज हेर्दा कुनै संकास्पद घटना देखिँदैन । तेस्रो पक्षको उपस्थिति पनि देखिँदैन,’ एसपी भट्टराई भन्छन् । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा कुनै संकास्पद नदेखिएको र थप विषय भने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि खुल्ने प्रहरीले बताएको छ ।
रिजालको शव पोस्टमार्टमपछि आज आइतबार आफन्तले बुझेका छन् । रिजाल ८ साउनको ७ बजेबाट हराएकी थिइन् । यसको भोलिपल्ट दिउँसो १ बजे बीएई ०४१० नम्बरको ईभी कारभित्र जलेको अवस्थामा मृत भेटिएकी थिइन् । उक्त कार रिजालले नै प्रयोग गर्दै आएको प्रहरीले बताएको छ ।
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