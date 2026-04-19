+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रौतहटमा खुकुरी प्रहार गरी महिलाको हत्या, स्थानीयको कुटाइबाट आरोपित गम्भीर घाइते

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ८ गते १७:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रौतहटको गुजरा नगरपालिकामा ४५ वर्षीया रेनुदेवी जयसवालको खुकुरी प्रहार गरी हत्या भएको छ ।
  • बाराका ३५ वर्षीय उपेन्द्र साह कलवारले घाँटीमा खुकुरी प्रहार गरी महिलाको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
  • घटनापछि आक्रोशित स्थानीयको कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएका आरोपितको वीरगञ्जमा उपचार भइरहेको छ ।

८ साउन, जनकपुरधाम । रौतहटमा खुकुरी प्रहार गरी एक महिलाको हत्या भएको छ।

गुजरा नगरपालिका–५ हरिहरपुरका चन्देश्वर साह कलवारकी श्रीमती ४५ वर्षीया रेनुदेवी जयसवालको हत्या भएको हो ।

रौतहटका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी बसन्त गौतमका अनुसार बाराको करैयामाई गाउँपालिका–८ इटहर बेलाही टोल स्थायी घर भई हाल मृतककै घरमा डेरा गरी बस्ने ३५ वर्षीय उपेन्द्र साह कलवारले घाँटीमा खुकुरी प्रहार गरी रेनुको हत्या गरेका हुन् ।

घटनापछि आक्रोशित स्थानीयले उपेन्द्रलाई नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाएका छन् ।

उनलाई उपचारका लागि चन्द्रपुर अस्पताल, चन्द्रनिगाहपुर लगिएको र त्यसपछि थप उपचारका  लागि वीरगञ्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल लगिएको डीएसपी गौतमले जानकारी दिए ।

विवादको क्रममा खुकुरी प्रहार गरी हत्या भएको प्रहरीको अनुमान छ ।

अपराध नेपाल प्रहरी हत्या
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सिरहामा गोली हानेर लागुऔषधसहित समातिएका नसिर व्यक्ति हत्याका दोषी

सिरहामा गोली हानेर लागुऔषधसहित समातिएका नसिर व्यक्ति हत्याका दोषी
हत्याका आरोपी कृष्णबहादुर पाँचथरमा पक्राउ

हत्याका आरोपी कृष्णबहादुर पाँचथरमा पक्राउ
तेह्रथुममा धारिलो हतियार प्रयोग गरी एक महिलाको हत्या

तेह्रथुममा धारिलो हतियार प्रयोग गरी एक महिलाको हत्या
उद्योगमा जागिर लगाइदिने भन्दै २०० जनालाई ठगी गरेको आरोपमा २४ वर्षीय युवक पक्राउ

उद्योगमा जागिर लगाइदिने भन्दै २०० जनालाई ठगी गरेको आरोपमा २४ वर्षीय युवक पक्राउ
गोंगबुको होटलमा युवती मृत फेला, हत्या आरोपमा दुई जना पक्राउ

गोंगबुको होटलमा युवती मृत फेला, हत्या आरोपमा दुई जना पक्राउ
कुलेश्वरमा गोली चल्यो, दुई जना पक्राउ

कुलेश्वरमा गोली चल्यो, दुई जना पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि
५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो

५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो
कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न

कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न
कांग्रेसको नयाँ अभियान ‘एनसी फर एनसी’ : नागरिक हितलाई संगठनसँग जोड्ने तयारी

कांग्रेसको नयाँ अभियान ‘एनसी फर एनसी’ : नागरिक हितलाई संगठनसँग जोड्ने तयारी
बिजुलीमा भ्याट : साउनदेखि उठाउनुपर्ने, सरकारले असारबाटै असुल्यो

बिजुलीमा भ्याट : साउनदेखि उठाउनुपर्ने, सरकारले असारबाटै असुल्यो
कार्यदलको प्रतिवेदन : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संशोधनको मूल मुद्दा

कार्यदलको प्रतिवेदन : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संशोधनको मूल मुद्दा
सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँदै भन्यो– ‘एनटीभीको स्याटेलाइटमा २१ करोड अनियमितता’

सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँदै भन्यो– ‘एनटीभीको स्याटेलाइटमा २१ करोड अनियमितता’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित