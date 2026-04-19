शिक्षक सरुवा विवाद : विद्यार्थी र अभिभावकले लगाए गाउँपालिकामा ताला

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- रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकामा शिक्षक सरुवाको विरोध गर्दै विद्यार्थी र अभिभावकले गाउँपालिकाको कार्यालयमा ताला लगाएका छन् ।
- विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र घर्ती मगरका अनुसार प्रधानाध्यापक कृष्णराम डाँगीलाई अन्यत्र सरुवा गरिएपछि प्रदर्शनकारीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
- प्रदर्शनकारीले शिक्षकको पुनर्बहाली गरी विद्यार्थीको पढाइ सुनिश्चित गर्न माग गर्दै प्लेकार्डसहित गाउँपालिका कार्यालयमा नाराबाजी गरेका छन् ।
८ साउन, रोल्पा । रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकामा विद्यार्थी र अभिभावकले ताला लगाएका छन् ।
परिवर्तन गाउँपालिका-५ पुतलाचौरमा रहेको त्रिवेणी आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र अभिभावकले शुक्रबार गाउँपालिकामा ताला लगाएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र घर्ती मगरले बताए ।
शिक्षक सरुवा गरिएको विरोधमा उनीहरूले नाराबाजी गर्दै कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।
विद्यार्थी-अभिभावकको माग पूरा गर, विद्यार्थीको पढाइ सुनिश्चित गर, शिक्षकको पुनर्बहाली गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेर उनीहरू गाउँपालिकाको कार्यालय पुगेका थिए ।
गाउँपालिकाले सो विद्यालयका प्रधानाध्यापक समेत रहेका शिक्षक कृष्णराम डाँगीलाई नेपाल राष्ट्रिय माविमा काज फिर्ता गरेको थियो । डाँगी त्रिवेणी आधारभूत विद्यालयमा २०७६ सालदेखि काजमा कार्यरत थिए ।
त्रिवेणी आधारभूत विद्यालयलाई गाउँपालिकाले ९ वैशाख २०८३ देखि कक्षा-१० सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो ।
परिवर्तन गाउँपालिका अध्यक्ष सुकबहादुर बुढा मगर बिरामी छन् । उनी उपचारका लागि काठमाडौ गएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमबहादुर केसी, प्रशासन शाखा प्रमुख ललितकुमार बुढा पनि बिदामा छन् ।
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