+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘स्पाइडर-म्यान : ब्रान्ड न्यू डे’ को ट्रेलर : आफूलाई बिर्सिएको संसारसँग पिटर पार्करको लडाइ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ८ गते १५:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ‘स्पाइडर-म्यानः ब्रान्ड न्यू डे’ फिल्मको अन्तिम ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ, जसमा टम हल्यान्डको पिटर पार्कर चरित्र र थुप्रै एक्सन दृश्यहरू प्रस्तुत गरिएका छन् ।
  • डेस्टिन ड्यानियल क्रेटनद्वारा निर्देशित यो फिल्म जुलाई ३१ देखि सिनेमा हलमा प्रदर्शन हुँदैछ जसमा टम हल्यान्ड र जेन्डायाको मुख्य भूमिका रहेको छ ।
  • फिल्मको कथाअनुसार पिटर पार्करले संसारले आफूलाई बिर्सिएको अवस्थामा एक अदृश्य र शक्तिशाली खलनायकबाट शहरलाई जोगाउने सङ्घर्ष गर्दैछन् ।

लस एन्जलस । ‘स्पाइडर-म्यानः ब्रान्ड न्यू डे’ प्रदर्शनमा आउनुअघि फिल्मको अन्तिम ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । ट्रेलरमा प्रशस्त एक्सन दृश्य समावेश छन् । अन्तिम ट्रेलरको केन्द्रमा टम हल्यान्डले निर्वाह गरेको पिटर पार्करको चरित्र छ । यसमा पिटरले आफू अहिलेको अवस्थामा कसरी आइपुगे भन्ने यात्रालाई प्रस्तुत गरिएको छ ।

ट्रेलरमा जेन्डायाले निर्वाह गरेको एमजे स्पाइडर-म्यानसँगै झुलिरहेको देखिन्छ । साथै, स्पाइडर-म्यान र मार्क रफालोको हल्कबीचका नयाँ भिडन्तका दृश्य पनि समावेश छन् ।

डेस्टिन ड्यानियल क्रेटनले निर्देशन गरेको ‘स्पाइडर-म्यानः ब्रान्ड न्यू डे’ जुलाई ३१ देखि सिनेमा हलमा प्रदर्शन हुने तय छ । स्टान ली र स्टिभ डिट्कोको कमिक बुकमा आधारित फिल्मको पटकथा क्रिस म्याककेना र एरिक सोमर्सले लेखेका हुन् ।

फिल्मको आधिकारिक कथासारमा भनिएको छ, ‘पिटर पार्करका लागि यो बिल्कुलै नयाँ दिन हो । उनलाई सम्झन नसक्ने संसारमा स्पाइडर-म्यानका रूपमा पूर्णकालीन रूपमा अपराधविरुद्ध लड्नु र आफ्ना पुराना साथीहरू आफूविना अघि बढिरहेको देख्दाको दबाबले पिटरभित्र यस्तो परिवर्तन सुरु गराउँछ, जसलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति उनीसँग नहुन सक्छ । तर त्यो रूपान्तरण नै सहर र उनले प्रेम गर्ने मानिसलाई एउटा स्तब्ध पार्ने नयाँ खतराबाट जोगाउने एकमात्र उपाय पनि हुन सक्छ । त्यो खतरा यस्तो शक्तिशाली खलनायक हो, जसलाई कसैले देख्नसमेत सक्दैन । संसारले पिटर पार्करलाई बिर्सिएको हुन सक्छ, तर उनले उनीहरूलाई बिर्सिएका छैनन् ।’

फिल्ममा टम हल्यान्ड, जेन्डाया, सेडी सिंक, ज्याकोब बाटालोन, जोन बर्नथल, ट्रामेल टिलम्यान, माइकल म्यान्डो र मार्क रफालोले अभिनय गरेका छन् ।

सेडी सिंकले निर्वाह गरेको चरित्रबारे अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा गोप्य राखिएको छ । तर ‘स्ट्रेन्जर थिङ्स’की यी अभिनेत्रीले हालै एक अन्तर्वार्तामा हल्यान्डसँग काम गर्दाको अनुभव सुनाएकी थिइन् ।

‘त्यो परिवेशमा प्रवेश गर्नु र केही हदसम्म बाहिरको व्यक्तिजस्तो हुनु रोचक अनुभव थियो । तर उनले मलाई अत्यन्त आत्मीयतापूर्वक स्वागत गरे र समग्र टोलीले पनि त्यस्तै व्यवहार गर्‍यो,’ उनले नाइलनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनिन्, ‘उनी निकै सहज र खुला थिए । मैले पनि एकदमै सहज महसुस गरेँ ।’

स्पाइडर म्यान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि
५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो

५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो
कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न

कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न
कांग्रेसको नयाँ अभियान ‘एनसी फर एनसी’ : नागरिक हितलाई संगठनसँग जोड्ने तयारी

कांग्रेसको नयाँ अभियान ‘एनसी फर एनसी’ : नागरिक हितलाई संगठनसँग जोड्ने तयारी
बिजुलीमा भ्याट : साउनदेखि उठाउनुपर्ने, सरकारले असारबाटै असुल्यो

बिजुलीमा भ्याट : साउनदेखि उठाउनुपर्ने, सरकारले असारबाटै असुल्यो
कार्यदलको प्रतिवेदन : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संशोधनको मूल मुद्दा

कार्यदलको प्रतिवेदन : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संशोधनको मूल मुद्दा
सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँदै भन्यो– ‘एनटीभीको स्याटेलाइटमा २१ करोड अनियमितता’

सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँदै भन्यो– ‘एनटीभीको स्याटेलाइटमा २१ करोड अनियमितता’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित