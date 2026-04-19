‘स्पाइडर-म्यान : ब्रान्ड न्यू डे’ को ट्रेलर : आफूलाई बिर्सिएको संसारसँग पिटर पार्करको लडाइ

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- ‘स्पाइडर-म्यानः ब्रान्ड न्यू डे’ फिल्मको अन्तिम ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ, जसमा टम हल्यान्डको पिटर पार्कर चरित्र र थुप्रै एक्सन दृश्यहरू प्रस्तुत गरिएका छन् ।
- डेस्टिन ड्यानियल क्रेटनद्वारा निर्देशित यो फिल्म जुलाई ३१ देखि सिनेमा हलमा प्रदर्शन हुँदैछ जसमा टम हल्यान्ड र जेन्डायाको मुख्य भूमिका रहेको छ ।
- फिल्मको कथाअनुसार पिटर पार्करले संसारले आफूलाई बिर्सिएको अवस्थामा एक अदृश्य र शक्तिशाली खलनायकबाट शहरलाई जोगाउने सङ्घर्ष गर्दैछन् ।
लस एन्जलस । ‘स्पाइडर-म्यानः ब्रान्ड न्यू डे’ प्रदर्शनमा आउनुअघि फिल्मको अन्तिम ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । ट्रेलरमा प्रशस्त एक्सन दृश्य समावेश छन् । अन्तिम ट्रेलरको केन्द्रमा टम हल्यान्डले निर्वाह गरेको पिटर पार्करको चरित्र छ । यसमा पिटरले आफू अहिलेको अवस्थामा कसरी आइपुगे भन्ने यात्रालाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
ट्रेलरमा जेन्डायाले निर्वाह गरेको एमजे स्पाइडर-म्यानसँगै झुलिरहेको देखिन्छ । साथै, स्पाइडर-म्यान र मार्क रफालोको हल्कबीचका नयाँ भिडन्तका दृश्य पनि समावेश छन् ।
डेस्टिन ड्यानियल क्रेटनले निर्देशन गरेको ‘स्पाइडर-म्यानः ब्रान्ड न्यू डे’ जुलाई ३१ देखि सिनेमा हलमा प्रदर्शन हुने तय छ । स्टान ली र स्टिभ डिट्कोको कमिक बुकमा आधारित फिल्मको पटकथा क्रिस म्याककेना र एरिक सोमर्सले लेखेका हुन् ।
फिल्मको आधिकारिक कथासारमा भनिएको छ, ‘पिटर पार्करका लागि यो बिल्कुलै नयाँ दिन हो । उनलाई सम्झन नसक्ने संसारमा स्पाइडर-म्यानका रूपमा पूर्णकालीन रूपमा अपराधविरुद्ध लड्नु र आफ्ना पुराना साथीहरू आफूविना अघि बढिरहेको देख्दाको दबाबले पिटरभित्र यस्तो परिवर्तन सुरु गराउँछ, जसलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति उनीसँग नहुन सक्छ । तर त्यो रूपान्तरण नै सहर र उनले प्रेम गर्ने मानिसलाई एउटा स्तब्ध पार्ने नयाँ खतराबाट जोगाउने एकमात्र उपाय पनि हुन सक्छ । त्यो खतरा यस्तो शक्तिशाली खलनायक हो, जसलाई कसैले देख्नसमेत सक्दैन । संसारले पिटर पार्करलाई बिर्सिएको हुन सक्छ, तर उनले उनीहरूलाई बिर्सिएका छैनन् ।’
फिल्ममा टम हल्यान्ड, जेन्डाया, सेडी सिंक, ज्याकोब बाटालोन, जोन बर्नथल, ट्रामेल टिलम्यान, माइकल म्यान्डो र मार्क रफालोले अभिनय गरेका छन् ।
सेडी सिंकले निर्वाह गरेको चरित्रबारे अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा गोप्य राखिएको छ । तर ‘स्ट्रेन्जर थिङ्स’की यी अभिनेत्रीले हालै एक अन्तर्वार्तामा हल्यान्डसँग काम गर्दाको अनुभव सुनाएकी थिइन् ।
‘त्यो परिवेशमा प्रवेश गर्नु र केही हदसम्म बाहिरको व्यक्तिजस्तो हुनु रोचक अनुभव थियो । तर उनले मलाई अत्यन्त आत्मीयतापूर्वक स्वागत गरे र समग्र टोलीले पनि त्यस्तै व्यवहार गर्यो,’ उनले नाइलनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनिन्, ‘उनी निकै सहज र खुला थिए । मैले पनि एकदमै सहज महसुस गरेँ ।’
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