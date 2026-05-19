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‘स्पाइडर-म्यान’ प्रचारमा जेन्डायाले लगाएको साधारण टी-सर्टको चर्चा किन छ ?

रोचले आफ्नो इन्स्टाग्राम स्टोरीमा ईबेमा रहेको उक्त टी-सर्टको सूचीको स्क्रिनसट साझा गर्दै लेखेका छन्, ‘स्टाइलिश देखिन सधैं धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।’

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ११ गते १७:४२

हलिउड अभिनेत्री जेन्डायाको कुनै पनि फिल्मको प्रचार अभियान सुरु हुँदा उनी प्रायः आकर्षक, उच्चस्तरीय तथा फिल्मको विषयसँग मेल खाने फेसनका कारण चर्चामा रहने गर्छिन् । तर बुधबार पेरिसमा आयोजित ‘स्पाइडर–म्यानः ब्रान्ड न्यू डे’ को विश्वव्यापी प्रचार कार्यक्रमका क्रममा उनले सबैलाई आश्चर्यचकित पार्दै अगाडि स्पाइडर-म्यानको चित्र भएको साधारण, ठूलो आकारको कालो टी-सर्ट लगाएर उपस्थित भइन् ।

यद्यपि, जेन्डाया र उनका लामो समयदेखिका स्टाइलिस्ट ल’ रोचले उक्त भिन्टेज ग्राफिक टी-सर्टलाई सेतो क्रिश्चियन लुबुटिनका पम्प हिलसँग संयोजन गरेका थिए, जसले रेड कार्पेट फोटोसेसनमा पनि उनको आकर्षण कायम राख्यो । तर सबैभन्दा चासोको विषय भने उक्त टी-सर्टको मूल्य रह्यो ।

रोचले आफ्नो इन्स्टाग्राम स्टोरीमा ईबेमा रहेको उक्त टी-सर्टको सूचीको स्क्रिनसट साझा गर्दै लेखेका छन्, ‘स्टाइलिश देखिन सधैं धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।’ उनले यो टी–सर्ट ईबेबाट ३४.९९ अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको जानकारी दिएका हुन्। प्रयोग भइसकेको टु–एक्सएल आकारको उक्त टी–सर्ट बेच्ने व्यक्तिले त्यो अन्ततः जेन्डायाले लगाउनेछिन् भन्ने सायदै कल्पना गरेका थिए ।

जेन्डाया र रोचले विगतका वर्षमा रेड कार्पेटमा थुप्रै अविस्मरणीय फेसन प्रस्तुति दिएका छन् । सन् २०१९ को मेट गालामा टमी हिलफिगरको गाउनमार्फत जेन्डायालाई सिन्ड्रेलाको रूपमा प्रस्तुत गरेको क्षणदेखि लिएर ‘ड्युनः पार्ट टु’ को प्रिमियरका लागि सन् १९९५ को थिएरी मुग्लरको धातुयुक्त बडीसुट छनोटसम्म उनीहरूको फेसन शैली चर्चित रहँदै आएको छ ।

त्यस्तै, ‘च्यालेन्जर्स’ फिल्मको प्रचारका क्रममा उनले टेनिस–प्रेरित पोशाक, विशेष रूपमा लोवे र लाकोस्टेका कस्टम डिजाइनहरू लगाइन् । पछिल्लो दशकमा बनेका चारवटै ‘स्पाइडर–म्यान’ फिल्मको प्रचारका क्रममा उनले स्पाइडर–वेब डिजाइन भएका विभिन्न आकर्षक पोशाकसमेत सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

हालसालै, उनीहरूको फेसन यात्राले विवाहको विषयवस्तुमा आधारित फिल्म ‘द ड्रामा’ को प्रचारमा पनि विशेष चर्चा पायो । त्यसक्रममा जेन्डायाले सन् २०१५ को ओस्कार समारोहमा पहिलो पटक लगाएको सेतो भिभियन वेस्टउड गाउनलाई ‘पुरानो सम्झना’ का रूपमा पुनः प्रयोग गरिन् भने, अन्त्यमा रनवेबाट सिधै ल्याइएको कालो र निलो प्वाँखले सजिएको स्खियापारेलीको बलगाउनलाई ‘निलो’ प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरिन् ।

यसै अवधिमा जेन्डाया र उनका ‘स्पाइडर–म्यान’ सह–अभिनेता टम हल्याण्डले विवाह पनि गरेका थिए । तर आफ्नो निजी जीवनलाई अत्यन्त गोप्य राख्ने यो जोडीले विवाहमा कस्तो पोशाक लगाएका थिए भन्ने कुरा सार्वजनिक हुने सम्भावना निकै कम देखिन्छ ।

जेन्डायाले ‘ब्रान्ड न्यू डे’ को प्रचार यात्रा म्याड्रिडबाट आगोझैँ रातो अर्नेस्ट नरान्होको ड्रेस र कालो क्रिश्चियन कोवान गाउन लगाएर सुरु गरेकी थिइन् । त्यसपछि एम्स्टर्डममा उनले धातुयुक्त फूलको कढाइ गरिएको म्याकक्विनको ओपेरा कोट र ड्रेस तथा कालो–रातो लुइ भुइटन पोशाक रोजिन् ।

बर्लिनमा उनले विशेष रूपमा तयार गरिएको कालो छालाको लुइ भुइटन क्रप–टप र स्कर्ट लगाइन् भने, रोममा उनले सन् १९९० को जर्जियो अरमानीको मोती जडित स्पाइडर–वेब ड्रेस र सन् १९९७ को चम्किलो भर्साचे क्रप–टप तथा स्कर्ट लगाएर पुरानो फेसनलाई नयाँ शैलीमा प्रस्तुत गरिन् ।

सोनी पिक्चर्स र मार्भल स्टुडियोजको निर्माण रहेको ‘स्पाइडर–म्यानः ब्रान्ड न्यू डे’ मा टम हल्याण्ड र जेन्डायाले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यो फिल्म अमेरिकाभर जुलाई ३१ देखि प्रदर्शनमा आउनेछ ।

स्पाइडर म्यान
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