+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

टम हल्यान्डले स्पाइडर-म्यानको भूमिकाबाट बिदा लिन लागेका हुन् ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १८ गते १३:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेता टम हल्याण्डले आगामी फिल्म ‘स्पाइडर-म्यानः ब्रान्ड न्यू डे’ पछि आफूले स्पाइडर-म्यानको भूमिका निरन्तर निभाउने सम्भावना कम रहेको बताएका छन्।
  • हल्याण्डले भविष्यमा माइल्स मोरालेस, स्पाइडर-ग्वेन वा स्पाइडर-वुमनजस्ता नयाँ पुस्ताका पात्रले स्पाइडर-म्यानको आगामी अध्यायको नेतृत्व गरेको हेर्न चाहेको उल्लेख गरेका छन्।
  • सन् २०१६ देखि मार्वल सिनेमाटिक युनिभर्समा आबद्ध हल्याण्डले हालसम्म तीनवटा एकल फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन् भने चौथो फिल्मको तयारीमा छन्।

लस एन्जलस । मार्वल सिनेमाटिक युनिभर्स (एमसीयू) मा करिब एक दशकदेखि स्पाइडर-म्यान र पिटर पार्करको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका आएका अभिनेता टम हल्याण्डले अब यो पात्रबाट बिदा हुन सक्ने संकेत दिएका छन् ।

हालै दिएको एक अन्तर्वार्तामा उनले आगामी फिल्म ‘स्पाइडर-म्यानः ब्रान्ड न्यू डे’ पछि आफूले स्पाइडर-म्यानको भूमिका निरन्तर निभाउने सम्भावना कम रहेको बताएका हुन् । यो खबरले उनका प्रशंसकलाई निराश बनाउन सक्छ, किनकि पछिल्ला १० वर्षदेखि दर्शकले उनलाई नै स्पाइडर-म्यानका रूपमा स्वीकार गर्दै आएका छन् ।

‘एम्पायर’ म्यागजिनसँगको कुराकानीमा हल्याण्डले भविष्यमा स्पाइडर-म्यानको नयाँ पुस्ताका पात्रलाई अगाडि आउँदै गरेको हेर्न चाहेको बताए । उनका अनुसार माइल्स मोरालेस, स्पाइडर–ग्वेन वा स्पाइडर–वुमनजस्ता पात्रले आगामी अध्यायको नेतृत्व गर्न सक्छन् र त्यसका लागि आधार तयार पार्न पाउँदा आफूलाई खुशी लाग्नेछ ।

उनले एमसीयूमा ‘आइरन म्यान’ बनेका रोबर्ट डाउनी जुनियरले छाडेको प्रभावको उदाहरण दिँदै आफूले पनि त्यस्तै योगदान दिन सके खुसी हुने बताए ।

हल्याण्डले सन् २०१६ मा ‘क्याप्टेन अमेरिकाः सिभिल वार’ मार्फत पहिलो पटक एमसीयूमा स्पाइडर-म्यानका रूपमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि उनले ‘एभेन्जर्सः इन्फिनिटी वार’ र ‘एभेन्जर्सः एन्डगेम’ लगायतका फिल्ममा अभिनय गरे ।

उनले अहिलेसम्म तीनवटा एकल स्पाइडर-म्यान फिल्ममा काम गरिसकेका छन् भने ‘स्पाइडर-म्यानः ब्रान्ड न्यू डे’ उनको चौथो एकल स्पाइडर-म्यान फिल्म हुनेछ ।

यसअघि टोबी म्याग्वायरले तीनवटा र एन्ड्र्यु गारफिल्डले दुईवटा फिल्ममा स्पाइडर-म्यानको भूमिका निभाएका थिए । पछिल्ला केही महिनादेखि ‘स्पाइडर-म्यानः ब्रान्ड न्यू डे’ नै टम हल्याण्डको अन्तिम स्पाइडर–म्यान फिल्म हुन सक्ने चर्चा चलिरहेको छ । साथै, एमसीयूले भविष्यमा नयाँ कलाकारसहित अर्को लाइभ-एक्सन स्पाइडर-म्यान ल्याउन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।

टम हल्यान्ड स्पाइडर म्यान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

समयमै सुरु भएन प्रतिनिधिसभा बैठक

समयमै सुरु भएन प्रतिनिधिसभा बैठक
रास्वपा महाधिवेशनका लागि १८ उपसमिति गठन

रास्वपा महाधिवेशनका लागि १८ उपसमिति गठन
लिम्पियाधुरा फिर्ताको माग बालेनले सामसुम पार्न खोजे : श्रम संस्कृति

लिम्पियाधुरा फिर्ताको माग बालेनले सामसुम पार्न खोजे : श्रम संस्कृति
जेठ २९ गते ‘बुकहिल ब्यालेड्स’ मा गुन्जिँदै दीप श्रेष्ठ

जेठ २९ गते ‘बुकहिल ब्यालेड्स’ मा गुन्जिँदै दीप श्रेष्ठ
विपक्षी दलहरूको अडान : सीमाबारे बालेनको अभिव्यक्ति हटाउनैपर्छ

विपक्षी दलहरूको अडान : सीमाबारे बालेनको अभिव्यक्ति हटाउनैपर्छ
सानीगाड हाइड्रोको आईपीओ खुल्यो, कस्तो छ कम्पनी ?

सानीगाड हाइड्रोको आईपीओ खुल्यो, कस्तो छ कम्पनी ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति
‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित