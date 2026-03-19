बक्सअफिस :

‘मितज्यू’ को कमाइ करोड नाघ्दा ‘काजी’ को कति छ ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १८ गते १४:२७
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ८ जेठमा प्रदर्शनमा आएको अभिनेत्री टेरिया मगरको डेब्यू चलचित्र ‘मितज्यू’ले ९ दिनमा १ करोड २० लाख ५९ हजार ८२ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ ।
  • सोही दिन प्रदर्शन भएको विपिन कार्की र केकी अधिकारी अभिनित चलचित्र ‘काजी’ले शनिबारसम्म ४० लाख ८८ हजार १७५ रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ ।
  • चलचित्र विकास बोर्डले सोमबार गत साताको बक्सअफिस विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

काठमाडौं । टेरिया मगरको डेब्यू फिल्म ‘मितज्यू’ ले घरेलु बक्सअफिसमा सुखद कमाइ गरेको छ । प्रदर्शनको नवौं दिन शनिबारसम्म यसको देशब्यापी कमाइ १ करोड २० लाख ५९ हजार ८२ रुपैयाँ ग्रस छ ।

सोही अवधिसम्म यो फिल्मलाई ४१ हजार २४८ जनाले हेरेका छन् । यो फिल्म ८ जेठमा रिलिज भएको थियो ।

सोही दिनमा रिलिज भएको अर्को फिल्म ‘काजी’को कमाइ भने न्यून देखिएको छ । शनिबारसम्म विपिन कार्की र केकी अधिकारी स्टारर फिल्मले ४० लाख ८८ हजार १७५ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ ।

सोही अवधिसम्म यो फिल्मलाई १३ हजार ७ जनाले हेरेका छन् । चलचित्र विकास बोर्डले सोमबार गतसाताको बक्सअफिस विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

बक्सअफिस मितज्यू
सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

