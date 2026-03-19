‘लालीबजार’ को कमाइ ८ करोड नाघ्यो, २ लाख ७७ हजारले हेरे फिल्म

- चलचित्र विकास बोर्डका अनुसार चलचित्र ‘लालीबजार’ को देशव्यापी कमाइ ८ करोड १ लाख ९ हजार ६६५ रुपैयाँ ग्रस पुगेको छ ।
- चौथो सातामा प्रदर्शन भइरहेको यस चलचित्रलाई हालसम्म २ लाख ७६ हजार ९४४ जनाले हेरेका छन् ।
- यम थापा निर्देशित यस चलचित्रमा वादी महिलाले सन्तानको पालनपोषण र शिक्षाका लागि गर्ने संघर्षको कथा समेटिएको छ ।
काठमाडौं । फिल्म ‘लालीबजार’को देशब्यापी कमाइ ८ करोड रुपैयाँ ग्रस नाघेको छ । चलचित्र विकास बोर्डको आइतबार मध्यरातसम्मको बक्सअफिस कलेक्सनअनुसार यसको कमाइ ८ करोड १ लाख ९ हजार ६६५ रुपैयाँ ग्रस छ ।
सोही अवधिसम्म फिल्मलाई २ लाख ७६ हजार ९४४ जनाले हेरेका छन् । ५ हजार ५२३ जनाले विविध कारणले टिकट रिफन्ड गरेको समेत बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।
शनिबारसम्मको कमाइ ७ करोड ९० लाख ३१ हजार ४६७ रहेको बोर्डले जनाएको छ । सोही अवधिसम्म यम थापा निर्देशित फिल्मलाई २ लाख ६० हजार २०२ जनाले हेरेका छन् ।
मुद्दामामिलाको कारण फिल्मलाई कतिपयले विरोध गरेपनि बक्सअफिसमा भने कमाइमा उत्साह देखिएको हो । ‘वर्ड अफ माउथ’ को यही गति कायम रहे फिल्मले आउने सप्ताहन्तमा अझै उत्कृष्ट ब्यापार गर्न सक्ने देखिन्छ ।
चौंथो सातामा अहिले प्रदर्शन भैरहेको फिल्मले देशब्यापी १ सय ९२ शो पाइरहेको छ । जुन आफैमा निकै उत्साहजनक हो ।
लगातार ४ दिन परेको बिदाको फाइदा समेत यो फिल्मले उठाएको छ । ती सबै दिन हलमा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै अकुपेन्सी देखिएको निर्माता म्याक्स दिपेश खत्रीले बताए ।
वादी महिलाले सन्तानको पालनपोषण र उचित शिक्षाको लागि गर्ने संघर्षको कथावस्तुमा फिल्म बनेको छ । शीर्ष भूमिकामा स्वस्तिमा खड्का, रवीन्द्रसिंह बानियाँ लगायतले अभिनय गरेका छन् ।
