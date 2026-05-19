+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गाउँघरतिर बाबुराम भट्टराई

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ११ गते १६:४६

गाउँघर साँच्चै रित्तिएका छन् । पितापुर्खाले हुक्का तानेर बस्ने सिकुवामा लेउ पलाएको छ । पारिवारिक फोटा–फ्रेम टाँगिने भित्ताहरू उप्किएका छन् । मूलढोकामा ताल्चा लागेको छ ।

बाली–बगैंचा झार र जंगलले ढाकिसकेको छ । आँगन अब स्मृतिहरूको मृत ल्यान्डस्केप जस्तो भएको छ । गाउँघर सुनसान छ ।

अधिकांश गाउँमा जवान छोराछोरी छैनन्, छिल्लिदै रमाउने बालबच्चा छैनन् । यही विरक्तलाग्दो पृष्टभूमिमा बाबुराम भट्टराई भने गाउँघरतिर टुप्लुक्क–टुप्लुक्क देखापर्छन् ।

कहिले आँगनमा बसेर अल्बर्ट आइस्टाइन पढ्छन्, कहिले दौतरीसँग मिलेर बाटो मर्मतमा पुग्छन्, कहिले ओसिलो साँझमा आफ्नी जीवनसँगीसँग ब्याडमिन्टन खेल्छन् । जे होस्, ग्रामीण जीवनमा मस्त रमाइरहेका देखिन्छन् ।

गाउँ बसाइमा उनले तीतामिठा कुरा संगाले । आफन्तले पाहुना बोलाएर खुवाएको लोकल कुखुरा र ढिंडोको स्वाद जस्तै गाउँका सबैकुरा मीठो रहेनछ । एक महिने बसाइमा उनले यो कुरा पनि बोध गरेका छन् ।

ग्रामीण समाज कसरी रित्तो हुँदैछ ? पाका बुबाआमा र छोराछोरीबीचको दूरी कसरी बढ्दैछ ? विद्यालय शिक्षाको भेद कसरी बढ्दैछ ? सुनेर बाबुराम भट्टराईको ‘मन चसक्क’ भएछ ।

उनले लेखेका छन्, ‘आफूले यही स्थानीय विन्ध्यवासिनी स्कुलको प्रारम्भकालमा चौतारामा चकटीमा बसेर पढेको इतिहास सुनाउँदै सरकारी स्कुलमा पढेर पनि राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क गर्न खोजें । तर, कुरा निकै गहिरो र संवेदनशील रहेछ ।’

पछिल्लो दशक सरकारी विद्यालयमाथि निजी विद्यालय हावी हुँदै गएको कुरा बल्ल उनले बोध गरेछन् । निजी विद्यालय पढाउन नसक्नुको मनोसामाजिक पहिरो कति भयानक रहेछ ? उनले अनुभूत गरेछन् । त्यसैले त उनले लेखेका छन्, ‘निजी र सरकारी स्कुल बीचको बढ्दो दूरीले समाजमा विभेदको खाडल बढाउदै गइरहेको छ । यसले नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्छ । यसको छिटो अन्त्य गर्न राज्य र समाज दुवैले बेलामै पहल गर्नुपर्छ ।

उसो त बाबुराम भट्टराई गाउँमा शान्तिको सास फेर्न मात्र गएका होइनन् होला । आरमले खुट्टा तन्काएर राजनीतिक उत्तरार्धका दिनहरू कटाउन पनि गएका होइनन् होला । राजनीतिको हार्डवेयर जडित उनी जहाँ –जहाँ पुग्छन्, त्यहाँ सुखदुःखको गफ हुने नै भयो । विकास र विनासको चर्चा हुने नै भयो ।

सधैभरी उनी सन्ध्याकालीन ब्याडमिन्टन खेलमा रमाएर बस्न सक्छन् र ?

तैपनि ब्याडमिन्टन खेलिरहँदा चाहिँ उनी केही नोस्टाल्जिक भएछन् । लेख्छन्, ‘विद्यार्थीकालमा हामी दुवै आ–आफ्ना स्कुल र कलेजमा राम्रै ब्याडमिन्टन खेलाडी थियौं । हिसिला त राष्ट्रिय स्तरकै रहिछन् ।’

गोरखाको पुर्ख्यौलफ घरमा उनीहरूले ब्याडमिन्टन खेले, पर्खाल मर्मत गरे । चौतारीमा बसेर विद्यालय पढ्दाका साथीहरूसँग गफिए ।

गाउँमा बाबुरामको चिटिक्क घर रहेछ, परम्पारगत शैलीको । घर अगाडि फराकिलो आँगन । त्यहाँबाट देखिने रहेछ टा–टाढाका फाँटहरू, खोलानाला, पहाड । सिमसिम पानी परिहरको बखत उनलाई गाउँको यो घरमा बस्दा पक्कै नयाँपनको अनुभूत भयो होला । त्यसैले त उनी फेरि पनि गाउँ गए । आउजाउ गरिरहे ।

‘हामी दुई जना कहिले शहर, कहिले गाउँ किन गरिरहेका छौं ?’ अरूले सोध्नुपर्ने प्रश्न उनी आफैंले सोधेर फेसबुकमा जवाफ लेखेका छन् । जवाफ अलि जटिल र घुमाउरो पनि छ । उनकै भाषामा यो अलि ‘दार्शनिक’ छ ।

‘हामीमध्ये एकजना गाउँमा र अर्को शहरमा जन्मियौं । यस्तै शहर र गाउँको आवास तथा विकास योजना पढ्ने क्रममा भेट भएर जीवनसाथी बन्यौं । सहजीवनको पहिलो खण्ड राजनीतिक परिवर्तनको अभियानमा बित्यो । दोस्रो खण्ड आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको अभियानमा बिताउने अठोट छ’ उनले लेखेका छन्, ‘जन्मले र कर्मले दुवै क्षेत्रसँग जोडिएका हामी सचेत ढंगले यता र उता गरिरहेको छौं । गरिरहने छौं ।’

गोरखा ग्रामीण क्षेत्र डा‌ बाबुराम भट्टराई शहर हिसिला यमी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भिरमा अल्झिएको भे‌डा गोठालाको जीवन

भिरमा अल्झिएको भे‌डा गोठालाको जीवन
भीमसेन थापा गाउँपालिका भित्रका पक्की घर र सरकारी भवनको बीमा

भीमसेन थापा गाउँपालिका भित्रका पक्की घर र सरकारी भवनको बीमा
पालुङटारमा अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई सम्मान

पालुङटारमा अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई सम्मान
गोरखामा ‘गबारो’ र ‘नेक ब्लास्ट’ को प्रकोपले चैते धान सखाप

गोरखामा ‘गबारो’ र ‘नेक ब्लास्ट’ को प्रकोपले चैते धान सखाप
गोरखामा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको फोटो प्रदर्शनी सुरु

गोरखामा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको फोटो प्रदर्शनी सुरु
गोरखाका दुई स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रयोगशालाका लागि ८० लाखको सामग्री प्रदान

गोरखाका दुई स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रयोगशालाका लागि ८० लाखको सामग्री प्रदान

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका
उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल

उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल
रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

9 Stories
विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories
के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित