‘स्पाइडर-म्यान : ब्रान्ड न्यू डे’ ट्रेलर : संसार जोगाउन नयाँ कथासहित आइपुग्यो माकुरो मान्छे

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ४ गते १७:२१
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेता टम हल्याण्डले जुलाई ३१ मा रिलिज हुने 'स्पाइडर-म्यान : ब्रान्ड न्यू डे' फिल्ममा स्पाइडर-म्यानको रूपमा फर्किएका छन्।
  • 'नो वे होम' पछि यो हल्याण्डको चौथो एकल स्पाइडर-म्यान फिल्म हो र मार्भलमा सातौँ उपस्थिति हो।
  • फिल्ममा मार्क रफालो, जोन बर्नथल, माइकल म्यान्डो लगायतका कलाकारहरू नयाँ र पुराना भूमिकामा देखिनेछन्।

लस एन्जलस । अभिनेता टम हल्याण्ड विश्वप्रसिद्ध पात्र स्पाइडर-म्यानको रूपमा फर्किएका छन् । डिज्नी र सोनीको फिल्म ‘स्पाइडर-म्यान : ब्रान्ड न्यू डे” को पहिलो ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । यो फिल्म जुलाई ३१ मा हलमा आउनेछ ।

यो ‘नो वे होम’ पछि हल्याण्डको पहिलो स्पाइडर-म्यान फिल्म हो । सन् २०२१ मा आएको ‘नो वे होम’ बक्सअफिसमा निकै सफल भएको थियो र विश्वभर ठूलो कमाइ गरेको थियो । त्यसमा टोबे म्याग्वायर र एन्ड्र्यु गारफिल्ड पनि देखिएका थिए ।

‘ब्रान्ड न्यू डे’ मा स्पाइडर-म्यानको कथा नयाँ ढंगले देखाइनेछ । यसमा हल्याण्ड नयाँ सूटमा देखिनेछन् । यो उनको चौथो एकल फिल्म र मार्भलमा सातौँ उपस्थिति हो ।

‘नो वे होम’ को अन्त्यमा, पिटर पार्करले न्यूयोर्क सहर र मल्टिभर्सलाई जोगाउन ठूलो त्याग गर्छन् । डाक्टर स्ट्रेन्जको जादुका कारण ग्रीन गोब्लिन र डाक्टर अक्टोपसजस्ता खलनायक अन्य संसारबाट एमसीयूमा आएका थिए, जसले समस्या थप जटिल बनाएको थियो ।

यो अवस्था समाधान गर्न पिटरले सबै मानिसले आफ्नो वास्तविक पहिचान बिर्सिने निर्णय गर्छन् । यसअघि ‘फार फ्रम होम’ को अन्त्यमा मिस्टेरियोले उनको पहिचान सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि उनकी प्रेमिका एमजे, साथी नेड र अरू सबैले पनि पिटर स्पाइडर-म्यान हो भन्ने कुरा बिर्सिन्छन् ।

आफ्नी काकी मेको मृत्युले दुःखी बनेका पिटर अब एक्लै हुन्छन् । उनी नयाँ रातो-निलो सूट लगाएर फेरि एकपटक मानिसलाई बचाउन अघि बढ्छन् ।

‘ब्रान्ड न्यू डे’ मा मार्भलका केही पुराना र केही नयाँ अनुहार देखिनेछन् । हल्कको भूमिकामा मार्क रफालो र पनिशरका रूपमा जोन बर्नथल पनि देखिनेछन् । ‘स्पाइडर-म्यान : होमकमिङ’ मा देखिएका माइकल म्यान्डोको स्कोर्पियन पात्र पनि फेरि फर्किएको छ ।

‘स्ट्रेन्जर थिङ्स’की सेडी सिन्क, ‘सेभरेन्स’का ट्रामेल टिलम्यान, ‘द बियर’की लिजा कोलोन-जायस र मार्विन जोन्स द्वितीय पनि फिल्ममा जोडिएका छन् । मार्विन जोन्स द्वितीयले ग्याङ्स्टर टम्बस्टोनको भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल
बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?
'शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?'
कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना
इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास
कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

