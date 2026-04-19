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हेटौंडामा एक पुरुष मृत फेला

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १० गते १४:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ मा ४१ वर्षीय आश्मान गोपाली मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।
  • घटनाको अनुसन्धानका लागि बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको केनाइन शाखाबाट तालिमप्राप्त कुकुरसहितको टोली घटनास्थलमा खटिएको छ ।
  • मृतकको मृत्युको कारण हालसम्म खुल्न सकेको छैन र प्रहरीले थप अनुसन्धान जारी राखेको छ ।

१० साउन, काठमाडौं । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्‍याङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय नजिक एक पुरुष मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।

प्रहरीका अनुसार मृत फेला पर्नेमा मकवानपुरको थाहा नगरपालिका–१० का ४१ वर्षीय आश्मान गोपाली रहेका छन् ।

घटनाबारे मृतकका परिवारलाई जानकारी गराइसकिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको केनाइन शाखाबाट कुकुरसहितको टोली घटनास्थलमा पुगेर अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

घटनाको कारण खुल्न बाँकी रहेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ

नेपाल प्रहरी मृत फेला
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