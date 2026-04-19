जोरपाटीबाट एसएलआरको ६ राउन्ड गोलीसहित १ जना पक्राउ

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- गोकर्णेश्वर नगरपालिका–५ जोरपाटीबाट ४३ वर्षीय विकास महर्जन एसएलआरको ६ राउन्ड गोलीसहित पक्राउ परेका छन् ।
- ग्यास सिलिन्डर चोरीको अनुसन्धानका क्रममा महर्जनको कोठाबाट प्रहरीले गोली बरामद गरेको हो ।
- पक्राउ परेका महर्जनलाई अहिले बौद्धस्थित प्रहरी वृत्तमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
८ साउन, काठमाडौं । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–५ जोरपाटीस्थित टेलिकम नजिकबाट एसएलआरको ६ राउन्ड गोलीसहित एक जना पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं नक्साका ४३ वर्षीय विकास महर्जन छन् । उनलाई प्रहरी चौकी जोरपाटीले पक्राउ गरेको हो । ग्यास सिलिन्डर चोरीको आशंकामा उनको कोठा जाँच गर्ने क्रममा गोली भेटिएको प्रहरीले बताएको छ ।
प्रहरी वृत्त बौद्धमा राखेर उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
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