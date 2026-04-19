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मलामी नपाएपछि शव गाडियो, भलले निकाल्यो

बैतडीमा मलामी नहुँदा जलाउन नसकेपछि गाडिएको शव ५ दिनपछी नदी किनारमा फेला परेको छ ।

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कृष्ण बिष्ट कृष्ण बिष्ट
२०८३ साउन १० गते १७:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बैतडीको पाटन नगरपालिका-५ मा मलामीको अभावमा गाडिएको ६२ वर्षीया लालमती कोलीको शव बाढीले बगाएर खोला किनारमा पुर्‍याएपछि पाँच दिनपछि फेला परेको छ।
  • गाउँमा जनशक्ति नभएको र अन्य समुदायका मलामी जाने चलन नरहेका कारण शव जलाउन नसकी गाड्नुपरेको आफन्त नरेश कोलीले जानकारी दिएका छन्।
  • प्रहरीले शव फेला परेपछि पुनः खोला किनारमै गाडिएको जनाएको छ भने वडा अध्यक्ष फुनि सिंह बोहराले समुदायबीच मलामी जाने चलन नरहेको पुष्टि गरेका छन्।

१० साउन, बैतडी । बैतडीमा मलामी नहुँदा जलाउन नसकेपछि गाडिएको शव ५ दिनपछी नदी किनारमा फेला परेको छ । जिल्लाको पाटन नगरपालिका–५ स्याडीखोलामा शनिबार अपराह्न शव फेला परेको थियो ।

खोलाको किनारमा फेला परेको शव सोही वडाको सिमपानीकी ६२ वर्षीया लालमती कोलीको रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी निरीक्षक सुरज सिंहले जानकारी दिए ।

लालमतीको साउन ५ गते बिहान घरमै मृत्यु भएको थियो। अन्तिम संस्कारका लागि आवश्यक जनशक्ति नभएपछि शव जलाउन सम्भव भएन। अन्ततः सामान्य दागबत्ती दिएर शव गाडियो। केही दिनपछि आएको वर्षासँगैको बाढीले त्यही शव बगायो ।

मृतकका आफन्त नरेश कोलीका अनुसार गाउँमा कोली समुदायका थोरै घरधुरी मात्रै छन्। रोजगारीका लागि स्थानीयहरू अधिकांश भारतमा रहेकाले अन्त्यष्टिका लागि मान्छेको अभाव भयो ।

शव बोक्ने चार जना मात्रै भएकाले दाउरा संकलन गर्ने र चिता तयार गर्ने जनशक्ति जुटाउन नसकिएको उनले बताए। त्यही बाध्यताका कारण शवलाई  गाड्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार गाउँमा लोकेन्द्र, रोशन, दिनेश र नरेन्द्र कोली मात्रै थिए ।

‘हाम्रो गाउमा कोलीको ८/९ परिवार बस्छौं, यी मध्ये पनि धेरै त भारतमा छन् , शव बोक्ने हामी चार जना मात्रै थियौं, जलाउनको लागि दाउरा खोज्ने र बनाउने मान्छे नै भएन । सामान्य दागबत्ती दिएर गाडेका थियौं’ उनले भने ।

अन्य समुदायकाले कोलीहरूको शवलाई छुने चलन नरहेको नरेश बताउँछन् । नजिकै क्षेत्री, दलित परिवारको लुहार, ओड परिवारको बस्ती पनि छ, तर एकअर्काको मलामी जाने चलन नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामी पनि एक अर्काको मलामी जाँदैनौं, उनीहरू पनि आउँदैनन्, पहिलेदेखि यस्तै चल्या छ,’ उनले थपे । त्यस क्षेत्रमा दलित समुदायका परिवारको पनि बसोबास गर्ने गरेको तर एक अर्काको मलामी जाने चलन नरहेको वडा न ५ का वडा अध्यक्ष फुनि सिंह बोहरा बताउँछन् ।

‘त्यस क्षेत्रमा दिलत तथा गैर दलित थुप्रै बस्छन, एक अर्काकोमा जाँदैनन्,’ बोहरा भने । लालमतिको शवलाई खोला किनारमा फेरि गाडिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

मलामी
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