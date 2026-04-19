भारतको सहयोगमा निर्माण हुने महेश्वर माविको भवन शिलान्यास

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- भारत सरकारको सहयोगमा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-१० स्थित महेश्वर माविको भवन शिलान्यास गरिएको छ।
- भारतीय राजदूतावासका प्रथम सचिव बशिष्ट नन्दन र उपप्रमुख नीलम लेखक जोशीले संयुक्त रूपमा उक्त भवनको शिलान्यास गर्नुभयो।
- १ करोड ९ लाखको लागतमा निर्माण हुने यो विद्यालय भवन कञ्चनपुरको ११ औँ उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना हो।
१० साउन, काठमाडौं । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको कन्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका १० स्थित महेश्वर माविको भवन शिलान्यास गरिएको छ ।
आइतबार काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावासका प्रथम सचिव बशिष्ट नन्दन र भीमदत्त नगरपालिकाकी उपप्रमुख नीलम लेखक जोशीले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका हुन् ।
१ करोड ९ लाख सहयोगमा विद्यालय भवन निर्माण हुँदैछ ।
दूतावासले यस सामुदायिक विकास परियोजना भीमदत्त नगरपालिकामार्फत कार्यान्वयन हुने जनाएको छ। दूतावासका अनुसार कञ्चनपुर जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको यो ११ औँ उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना हो ।
भीमदत्त नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा अन्य सरोकारवालाहरुले भारत सरकारद्वारा प्रदान गरिँदै आएको विकास सहयोगको प्रशंसा गरे । उनीहरूले नयाँ पुर्वाधारले भीमदत्त नगरपालिकाका विद्यार्थी र शिक्षकहरुको लागि सिकाइको वातावरण बढाउन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
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