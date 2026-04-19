एमालेसँगको सहमतिप्रति असन्तुष्ट माधव नेपाल भेट्न निवासमै पुगे प्रचण्ड

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- एमालेसँग भएको तीन बुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्ट माधव नेपालसँग पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेटवार्ता गरेका छन् ।
- कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेलाई दिने निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै माधव नेपालले आइतबार आफ्ना निकट नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
- छलफलका क्रममा संयोजक प्रचण्डले एमालेसँग सहमति गर्दा कमजोरी हुन पुगेको स्वीकार गरेको स्रोतले बताएको छ ।
११ साउन, काठमाडौं । एमालेसँग भएको तीन बुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्ट माधव नेपालसँग पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेटवार्ता गरेका छन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड माधवलाई भेट्न उनकै निवास पुगेका थिए ।
शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रचण्डले गरेको तीन बुँदे सहमतिप्रति माधव नेपालले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
विशेषगरी कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेलाई दिने निर्णयप्रति नेपालको असहमति छ । यसबारे आफू निकट नेताहरुसँग आइतबार नयाँ बानेश्वरस्थित अर्याल होटलमा माधव नेपालले छलफल गरेका थिए ।
‘हिजै प्रचण्ड कमरेडले भेट्न खोज्नुभएको हो । तर आज बिहान कोटेश्वरमै पुगेर उहाँहरूबीच कुराकानी भएको छ,’ नेपाल निकट स्रोतले भन्यो । छलफलका क्रममा प्रचण्डले सहमतिका क्रममा कमजोरी हुन पुगेको स्वीकारेको ती स्रोत बताउँछन् ।
सहमति बमोजिम कोशी, बागमती र लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व एमालेले लिने अनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्नेछन् ।
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