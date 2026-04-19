+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

शिवराज शाहीको ‘एक मान्ठ एक देवता’ लोकार्पण

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ११ गते ११:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • युवा लेखक शिवराज शाहीको पहिलो कथासङ्ग्रह \'एक मान्ठ एक देवता\' काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच लोकार्पण गरिएको छ।

११ साउन, काठमाडौं । युवा लेखक शिवराज शाहीको कथासङ्ग्रह ‘एक मान्ठ एक देवता’ लोकार्पण भएको छ । साहित्यकार नयनराज पाण्डे, पूर्वमन्त्री एवं लेखक माधव चौलागाईं, अभिनेत्री सुरक्षा पन्त र कथाकार शाहीले संयुक्त रूपमा पुस्तकको लोकार्पण गरेका हुन् ।

पुस्तकमाथि टिप्पणी गर्दै साहित्यकार नयनराज पाण्डेले नयाँ पुस्ताका लेखकका कृतिमा कर्णालीको विषयवस्तुलाई गहन ढङ्गले समेटिएको बताए । उनले अहिलेका अब्बल र दुर्बल गुणको चर्चा गर्दै लेखक शिवराजमा ‘शिवराज-क’ र ‘शिवराज ख’ दुवै भएको बताए ।

उनले भने, ‘शिवराज-क’ का कथा बेजोड छन्, ‘शिवराज-ख’ का कथा अल्लारे छन् । खासमा शाही ‘शिवराज-क’ हुन् । किताब अब्बल छ ।’

लेखक एवं पूर्वमन्त्री माधव चौलागाईंले पुस्तकमा कर्णालीका कथा र वेदनालाई समेटिएको बताए । ‘कथाले कर्णालीको समाज मात्रै होइन, जीवनका मिहिन वस्तुहरूलाई उतारेको छ । यो कर्णालीको एउटा समाजशास्त्रीय दर्पण हो’ उनले भने ।

अभिनेत्री सुरक्षा पन्तले ११ वटै कथामा सिनेमा बनाउन सकिने बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो किताब पढेपछि हरेक मान्ठभित्र देउता हुन्छ भन्ने बुझेँ । हरेक कथामा जीवनका रिलहरू घुमेका छन् । सबै कालजयी सिनेमाजस्ता छन् ।’

लेखक शाहीले कर्णालीका आमा र दिदीबहिनीका आवाजलाई समेटेर कथा लेखेको बताए ।

जाजरकोटका शाही बाह्रखरी कथा प्रतियोगिता २०८२ र चक्रपाणी चालिसे कथा प्रतियोगिता २०८१ का विजेता समेत हुन् । ‘एक मान्ठ एक देवता’ उनको पहिलो कथासङ्ग्रह हो ।

कथाअनुसारका चित्र र थिमअनुसारको कलर फन्टमा मुद्रण गरिएको कथासङ्ग्रहलाई बुकहिलले प्रकाशन गरेको हो ।

'एक मान्ठ एक देवता’ शिवराज शाही
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सुनचाँदीको मूल्य बढ्ने क्रम जारी

सुनचाँदीको मूल्य बढ्ने क्रम जारी
पुदिनाको भाउ बढ्यो, प्रतिकिलो कति ?

पुदिनाको भाउ बढ्यो, प्रतिकिलो कति ?
मन्त्री लम्सालले भने– नागढुङ्गा सुरुङमार्ग शिलान्यासको शिलालेख पुनर्स्थापना गर्छौं

मन्त्री लम्सालले भने– नागढुङ्गा सुरुङमार्ग शिलान्यासको शिलालेख पुनर्स्थापना गर्छौं
नागढुङ्गा सुरुङमार्ग पीडित संघर्ष समितिको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

नागढुङ्गा सुरुङमार्ग पीडित संघर्ष समितिको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)
भारतमा डेंगु खोप स्वीकृत, नेपालमा कहिले ?

भारतमा डेंगु खोप स्वीकृत, नेपालमा कहिले ?
नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग उद्घाटन, सुरुमा अत्यावश्यक सवारीलाई प्रवेश

नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग उद्घाटन, सुरुमा अत्यावश्यक सवारीलाई प्रवेश

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल

बोलीमा रोटीबेटीको सम्बन्ध, व्यवहारमा दुई बोरा मल ल्याउँदा महिनादिन जेल
चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?
कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि
५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो

५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो
कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न

कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न
कांग्रेसको नयाँ अभियान ‘एनसी फर एनसी’ : नागरिक हितलाई संगठनसँग जोड्ने तयारी

कांग्रेसको नयाँ अभियान ‘एनसी फर एनसी’ : नागरिक हितलाई संगठनसँग जोड्ने तयारी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित