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होर्मुज स्ट्रेटमा समुद्री माइनमा ठोक्किएर तेल ट्यांकरमा आगलागी

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ११ गते ७:११
फोटो AI

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • स्ट्रेट अफ होर्मुजमा नेभल माइनमा ठोक्किएर एक तेल ट्यांकरमा आगलागी भएको छ ।
  • यमनका हूती विद्रोहीले साउदी अरबको जजानस्थित तेल रिफाइनरीमा तीनवटा ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको दाबी गरेका छन् ।
  • बहराइनस्थित अमेरिकी पाँचौं नौसैनिक बेडाको मुख्यालयलाई इरानले ड्रोन र मिसाइलमार्फत आक्रमण गरेको दाबी गरिएको छ ।

११ साउन, काठमाडौं । स्ट्रेट अफ होर्मुजमा समुद्री माइनमा ठोक्किएर एक तेल ट्यांकरमा आगलागी भएको छ । इरानी समाचार संस्थाका अनुसार ट्यांकर तेहरानले तोकेको समुद्री मार्ग छाडेर अर्को बाटोबाट गुज्रिरहेको तेल ट्यांकर बारूदी सुरङ (नेभल माइन)मा ठोक्किएको थियो ।

इरानले यसअघि पनि आफ्ना अधिकारीहरूले निर्धारण गरेको मार्गभन्दा बाहिरबाट जहाज सञ्चालन गरे त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित जहाज स्वयंले लिनुपर्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो ।

यद्यपि यस घटनाबारे इरानी अधिकारीहरूले हालसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । घटनामा भएको क्षति वा मानवीय हताहतबारे पनि पुष्टि भएको छैन ।

फेब्रुअरीदेखि अमेरिका–इरानबीच सैन्य द्वन्द्व सुरु भएपछि कुनै जहाज समुद्री माइनमा परेको यो पहिलो घटना हो । होर्मुज स्ट्रेटमा इरानले द्वन्द्वका क्रममा नेभल माइन बिछाएको थियो । युद्धविरामपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ती माइन हटाउन निर्देशन दिएका थिए।

यसबीच पछिल्लो २४ घण्टामा क्षेत्रीय सुरक्षासँग सम्बन्धित थप पाँच महत्वपूर्ण घटनाक्रम सार्वजनिक भएका छन् ।

हूती विद्रोहीद्वारा साउदी रिफाइनरीमा आक्रमण : यमनका हूती विद्रोहीले साउदी अरबको जजानस्थित साउदी अरामको तेल रिफाइनरीमा तीनवटा ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको दाबी गरेका छन् । उक्त रिफाइनरी साउदी अरबको पाँचौं ठूलो तेल प्रशोधन केन्द्र मानिन्छ ।

इरानी चेतावनी फायरपछि चार जहाजले बदले मार्ग : इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्सले होर्मुज स्ट्रेट पार गर्न खोजिरहेका चार जहाजतर्फ चेतावनीस्वरूप गोली चलाएको दाबी गरेको छ । त्यसपछि ती जहाजहरूले आफ्नो मार्ग परिवर्तन गरेका जनाइएको छ ।

इरानमा पेट्रोलको मूल्य बढ्ने सम्भावना : इरान सरकारले इन्धनको बढ्दो खपत नियन्त्रण गर्न पेट्रोलको मूल्य वृद्धि गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको जनाएको छ । मूल्य समायोजन कसरी लागू गर्ने भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको बताइएको छ ।

अमेरिकाले इरानमाथिको आक्रमण रोकेको दाबी : अमेरिका शुक्रबार राति इरानमाथि कुनै सैन्य आक्रमण नगरेको बताइएको छ । यसअघि लगातार १३ रातसम्म अमेरिकी सेनाले इरानी सैन्य संरचनालाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको दाबी गरिएको थियो ।

बहराइनस्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डामा इरानी आक्रमण : इरानले बहराइनमा रहेको अमेरिकी पाँचौं नौसैनिक बेडाको मुख्यालयलाई ड्रोन र मिसाइलमार्फत आक्रमण गरेको दाबी गरिएको छ । आक्रमणपछि क्षेत्रमा ठूलो विस्फोट भएको जनाइएको छ ।

हाल यी अधिकांश घटनाबारे स्वतन्त्र स्रोतबाट पूर्ण पुष्टि हुन बाँकी रहेकाले वास्तविक क्षति र प्रभावबारे थप आधिकारिक विवरण आउन बाँकी छ ।

स्ट्रेट अफ होर्मुज
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