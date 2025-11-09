+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

होर्मुजमा अमेरिकी मार्ग प्रयोग गर्ने जहाज निशानामा परेको दाबी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २८ गते ७:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इरानले होर्मुज जलडमरूमध्यमा अमेरिकी मार्गनिर्देशन प्रयोग गर्ने जहाजहरूलाई लक्षित गरिरहेको अनुसन्धानकर्ता इयान राल्बीले बताएका छन्।
  • लगातारका आक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक संगठन र ओमानद्वारा स्वीकृत दक्षिणी समुद्री मार्ग हाल स्थगित गरिएको छ।
  • बढ्दो तनावले गर्दा होर्मुज मार्ग हुँदै हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा कच्चा तेलको आपूर्तिमा गम्भीर असर पर्ने चिन्ता बढेको छ।

२८ असार, काठमाडौं । होर्मुजमा अमेरिकी मार्ग यात्रा गर्ने जहाजहरू इरानको निशानामा पर्न थालेको दाबी गरिएको छ। पछिल्लो जहाजमाथिको आक्रमणले विश्व समुद्री व्यापारका लागि थप चुनौती सिर्जना गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

समुद्री रणनीति अध्ययन संस्था सेन्टर फर मेरिटाइम स्ट्राटेजी का वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता इयान राल्बीले पछिल्ला केही सातायता होर्मुज पार गर्न जहाजहरूले तीनवटा फरक मार्ग प्रयोग गर्दै आएको बताए।

उनका अनुसार पहिलो मार्ग इरानको पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथोरिटीले स्वीकृत गरेको हो, जुन अहिले सबैभन्दा बढी प्रयोग भइरहेको छ।

दोस्रो मार्ग अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक संगठन (आईएमओ) र ओमानले स्वीकृत गरेको दक्षिणी समुद्री मार्ग थियो। तर, लगातार भएका आक्रमणपछि उक्त मार्ग केही दिनमै स्थगित गरिएको उनले बताए।

तेस्रो मार्ग भने अमेरिकी मार्गनिर्देशनमा ओमानको तटीय क्षेत्र हुँदै सञ्चालन भइरहेको राल्बीले बताए। उनका अनुसार पछिल्लो आक्रमणमा परेको जहाज पनि यही मार्ग प्रयोग गरिरहेको देखिएको छ। ‘यसले अमेरिकाले उपलब्ध गराएको मार्गनिर्देशनलाई नै इरानले लक्षित गरिरहेको र त्यसको प्रतिरोध गरिरहेको संकेत गर्छ’, उनले भने।

राल्बीका अनुसार यसले अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग प्रयोग गर्ने व्यापारिक जहाजहरूलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याएको छ। अब उनीहरूसामु अमेरिकी मार्ग प्रयोग गर्दा आक्रमणको जोखिम मोल्ने वा इरानले स्वीकृत गरेको मार्ग रोज्ने विकल्प मात्र बाँकी रहेको देखिएको उनले बताए। ‘यदि यिनै दुई विकल्प मात्र उपलब्ध हुने अवस्था हो भने आगामी दिनमा होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै यात्रा गर्ने धेरै जहाजका लागि परिस्थिति निकै कठिन बन्न सक्छ’, उनले भने।

विश्वकै सबैभन्दा व्यस्त ऊर्जा ढुवानी मार्गमध्ये एक मानिने होर्मुज जलडमरूमध्यमा बढ्दो तनावले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र कच्चा तेलको आपूर्तिमा समेत असर पर्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ।

-अलजजिराबाट

स्ट्रेट अफ होर्मुज
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

स्ट्रेट अफ होर्मुजमा फसेका ११ हजार नाविकको उद्धार सुरु

स्ट्रेट अफ होर्मुजमा फसेका ११ हजार नाविकको उद्धार सुरु
लेबनानमा इजरायली आक्रमणपछि स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द गरेको इरानको भनाइ, अमेरिका भन्छ– खुल्लै छ

लेबनानमा इजरायली आक्रमणपछि स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द गरेको इरानको भनाइ, अमेरिका भन्छ– खुल्लै छ
होर्मुज स्ट्रेट युद्धअघिको अवस्थामा फर्किँदैन, शुल्क असुल्छौं : इरानी सभामुख

होर्मुज स्ट्रेट युद्धअघिको अवस्थामा फर्किँदैन, शुल्क असुल्छौं : इरानी सभामुख
इरानले खसाल्यो अमेरिकी अपाचे हेलिकोप्टर, बदलामा अमेरिकाद्वारा केशम टापुमा आक्रमण

इरानले खसाल्यो अमेरिकी अपाचे हेलिकोप्टर, बदलामा अमेरिकाद्वारा केशम टापुमा आक्रमण
इरानतर्फ जाँदै गरेको खाली तेल ट्यांकरमाथि अमेरिकी हमला

इरानतर्फ जाँदै गरेको खाली तेल ट्यांकरमाथि अमेरिकी हमला
इरानले भन्यो- होर्मुजमा नयाँ ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्दैछौं

इरानले भन्यो- होर्मुजमा नयाँ ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्दैछौं

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश
गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार

गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार
कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?
‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’
पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?
पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित