पुदिनाको भाउ बढ्यो, प्रतिकिलो कति ?

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- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार स्थानीय बजारमा पुदिनाको थोक मूल्य प्रतिकिलो १२ रुपैयाँले बढेको छ ।
- सोमबार पुदिना प्रतिकिलो ३ सय ६२ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ जुन आइतबार ३ सय ५० रुपैयाँ थियो ।
- असार तेस्रो साताको तुलनामा करिब एक महिनाको अवधिमा पुदिनाको मूल्य ९० प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
११ साउन, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा पुदिनाको भाउ बढेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले सोमबार पुदिनाको भाउ बढेको देखाएको हो ।
सोमबार पुदिनाको भाउ थोकमा प्रतिकिलो १२ रुपैयाँ बढेको हो । आइतबार पुदिनाको थोक मूल्य किलोको ३ सय ५० रुपैयाँ थियो । आज सोमबार प्रतिकिलो ३ सय ६२ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
असार तेस्रो साता भने पुदिना प्रतिकिलो १ सय ९० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । करिब १ महिना अवधिमा पुदिनाको भाउ ९० प्रतिशत बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
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