धनियाँको मूल्य बढ्यो, पुदिनाको घट्यो

२०८३ जेठ ११ गते १२:५८

११ जेठ, काठमाडौं । बजारमा हरियो धनियाँको मूल्य बढ्दा पुदिनाको घटेको छ ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले सोमबार हरियो धनियाँ र पुदिनाको मूल्यमा घटबढ भएको देखाएको हो ।

सोमबार धरियो धनियाँको मूल्य थोकमा प्रतिकिलो २४ रुपैयाँ बढेको छ । यस्तै पुदिनाको मूल्य थोकमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ घटेको छ ।

हरियो धनियाँ हिजो आइतबार प्रतिकिलो औसत ७४ रुपैयाँमा किनबेच भएकामा आज ९४ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।

यस्तै आज सोमबार पुदिना औसत ९० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । हिजो भने १ सय रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार धनियाँ पुदिना मूल्‍य
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
