आलुको भाउ बढ्यो, किलोको कति ?

११ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आलुको भाउ बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकले सोमबार आलुको भाउ बढेको देखाएको हो ।
अहिले बजारमा रातो आलु लाम्चो र गोलो गरी दुई थरी किन्न पाइन्छ । आज सोमबार कालीमाटी बजारमा रातो आलु लाम्चोको भाउ बढेको छ । हिजो आइतबार प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम २८ देखि अधिकतम ३४ र औसत ३० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
आज सोमबार भने उक्त आलु प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम ३० देखि अधिकतम ३५ र औसत ३२ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
यस्तै आज रातो आलु गोलो प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम २६ देखि अधिकतम २८ रुपैयाँ र औसत २७ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
