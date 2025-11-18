एक महिनामा आलुको भाउ ४० प्रतिशत घट्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेको मूल्यसूची अनुसार एक महिनामा आलुको भाउ ४० प्रतिशतले घटेको छ।
- रातो आलुको भाउ २५ कात्तिकमा प्रतिकिलो ५९ रुपैयाँबाट हाल ३५.३३ रुपैयाँमा झरेको छ।
- भारतीय रातो आलुको भाउ १६.५७ प्रतिशत र सेतो आलुको भाउ २०.७३ प्रतिशतले घटेको छ।
२५ मंसिर, काठमाडौं । एक महिनामा आलुको भाउ ४० प्रतिश घटेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेको मूल्यसूचीले एक महिना अवधिमा आलुको भाउ ४० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको देखाएको हो।
एक महिनाअघि २५ कात्तिकमा प्रतिकिलो थोकमा औसत ५९ रुपैयाँ पर्ने रातो आलु हाल ३५.३३ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
यस्तै एक महिना अवधिमा भारतीय रातो आलुको भाउ प्रतिकिलो औसतमा १६.५७ प्रतिशतले घटेको छ । २५ कात्तिकमा प्रतिकिलो ४३.४७ रुपैयाँमा किनबेच भएको उक्त आलुको प्रतिकिलो भाउ आज ३६.५० रुपैयाँ कायम छ ।
यसैगरी सेतो आलु पनि २०.७३ प्रतिशतले घटेको छ । आज सेतो आलु प्रतिकिलो थोकमा औसत ३२.५० पैसा कायम छ । एक महिनाअघि सेतो आलु प्रतिकिलो ४१ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4