इरानविरुद्धको कारबाहीमा २०७ अमेरिकी सैनिक घाइते : पेन्टागन

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- इरानविरुद्ध पुनः सुरु भएको अमेरिकी सैन्य कारबाहीमा परी जुलाई महिनायता चार जना अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको छ र २०७ जना घाइते भएका छन्।
- पेन्टागनले जुलाई सात गतेदेखि इरानसँगको शत्रुतापूर्ण कारबाहीको नयाँ चरण सुरु भएको जनाउँदै यसलाई विशेष श्रेणीमा समावेश गरेको छ।
- अमेरिकी सरकारले स्ट्रेट अफ हर्मुजमा व्यापारिक पानीजहाजमाथि इरानले आक्रमण गरी युद्धविराम सम्झौता उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ।
११ साउन, वासिङ्टन (रासस/सिन्ह्वा) । संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) का अनुसार जुलाईमा इरानविरुद्ध पुनः सैन्य कारबाही सुरु भएयता चार अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको छ भने २०७ जना घाइते भएका छन् ।
पेन्टागनले आइतबार अद्यावधिक गरेको ‘डिफेन्स क्याजुअल्टी एनालाइसिस सिस्टम’का अनुसार जुलाई २५ सम्म इरानविरुद्ध सञ्चालन गरिएको अमेरिकी सैन्य अभियान ‘एपिक फ्युरी’का क्रममा १४ अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको र ४१७ जना घाइते भएका छन् ।
पेन्टागनले हालै उक्त तथ्याङ्क प्रणालीमा ‘ओभरसिज अपरेसन्स’ नामक नयाँ श्रेणी थपेको छ । यसमा जुलाई ७ यताका अमेरिकी सैन्य हताहतीलाई छुट्टै राखिएको छ, जसअनुसार चार सैनिकको मृत्यु र २०७ जना घाइते भएका छन् ।
यद्यपि, नयाँ श्रेणीमा मृतक सैनिकको नाम मात्र समावेश गरिएको छ । उनीहरूको मृत्यु वा सैनिक घाइते भएको समय, स्थान र कारणबारे विस्तृत विवरण भने दिइएको छैन ।
इरानसँगको द्वन्द्वको नयाँ चरणमा चारै सैनिकको मृत्यु भएको पुष्टि भए पनि घाइते भएका सबै सैनिक इरानसँगको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित छन् वा छैनन् भन्नेबारे पेन्टागनले स्पष्ट पारेको छैन ।
अमेरिकी कानूनअनुसार कङ्ग्रेसको अनुमति बिना राष्ट्रपतिले सामान्यतया अमेरिकी सेनालाई ६० दिनभन्दा बढी समयसम्म शत्रुतापूर्ण कारबाहीमा सङ्लग्न गराउन पाउँदैनन् ।
सञ्चारमाध्यमका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले जुलाई १० मा कङ्ग्रेसलाई पठाएको पत्रमा जुलाई ७ मा ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’हुँदै गइरहेका तीन व्यापारिक पानीजहाजमाथि इरानले गरेको आक्रमणले यसअघिको युद्धविराम सम्झौताको उल्लङ्घन गरेको जनाएको थियो ।
यसै आधारमा ह्वाइट हाउसले जुलाई ७ लाई इरानसँगको शत्रुतापूर्ण कारबाहीको नयाँ चरण सुरु भएको मितिका रूपमा परिभाषित गरेको जनाइएको छ ।
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