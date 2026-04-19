+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अमेरिका-साउदी आणविक सम्झौताको तयारी

इरानसँगको तनाव र यमनमा हुथी विद्रोहीसँग पुनः चर्किएको द्वन्द्वबीच हुन लागेको यो सम्झौतालाई रणनीतिक महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ६ गते १५:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकाले साउदी अरेबियासँग नागरिक प्रयोजनका लागि आणविक ऊर्जा कार्यक्रम विकास गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।
  • प्रस्तावित सम्झौताले अमेरिकी कम्पनीहरूका लागि अर्बौं डलर बराबरको व्यावसायिक अवसर सिर्जना गर्ने र आवश्यक परे युरेनियम संवर्धन सुविधा निर्माण गर्ने बाटो खोल्नेछ ।
  • साउदी अरेबियाले भविष्यमा आणविक हतियार विकास गर्न सक्ने भन्दै केही अमेरिकी सांसद र इजरायली अधिकारीहरूले यस सम्झौताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
६ साउन, सिङ्टन (रासस/एएफपी) । संयुक्त राज्य अमेरिकाले साउदी अरेबियासँग नागरिक प्रयोजनका लागि आणविक ऊर्जा कार्यक्रम विकाससम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता घोषणा गर्ने तयारी गरेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
इरानसँगको तनाव र यमनमा हुथी विद्रोहीसँग पुनः चर्किएको द्वन्द्वबीच हुन लागेको यो सम्झौतालाई रणनीतिक महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यम न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले बुधबार साउदी अरेबियासँग औपचारिक रूपमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी त्यसको घोषणा गर्ने योजना बनाएको छ । पत्रिकाले नाम नखुलाइएका दुई अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनका अनुसार सम्झौताले अमेरिकी आणविक उद्योगका लागि अर्बौं डलर बराबरका व्यावसायिक अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार ३० वर्षका लागि लागू हुने प्रस्तावित सम्झौताअन्तर्गत संयुक्त प्राविधिक अध्ययनले आवश्यकता देखाएमा अमेरिकी कम्पनीहरूले साउदी अरेबियामा युरेनियम संवर्धन सुविधा निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था रहनेछ ।
तर प्रस्तावित सम्झौताप्रति अमेरिकाभित्रै मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । दुवै प्रमुख राजनीतिक दलका केही सांसद तथा इजरायली अधिकारीहरूले साउदी अरेबियाले नागरिक प्रयोजनका नाममा भविष्यमा आणविक हतियार विकास गर्न सक्ने जोखिम रहेको भन्दै यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सम्झौता आगामी दिनमा अमेरिकी कङ्ग्रेसमा पेस गरिने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि कङ्ग्रेसको औपचारिक स्वीकृति आवश्यक नपर्ने जनाइएको छ ।
यसैबीच, अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्व चर्किरहेका बेला इरान समर्थित यमनका हुथी विद्रोहीहरूले साउदी अरेबियाका बन्दरगाहहरू अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सन् २०२२ को युद्धविरामपछि पहिलो पटक गत साता साउदी सेना र हुथी विद्रोहीबीच पुनः गोली हानाहान भएको थियो । फेब्रुअरीको अन्त्यमा इजरायल र संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गरेयता क्षेत्रीय तनाव फेरि तीव्र बनेको छ ।
अमेरिका आणविक सम्झौता साउदी अरब
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मैले अमेरिका किन छोडें ?

मैले अमेरिका किन छोडें ?
केही इजरायलीहरू युद्ध लम्ब्याउन चाहन्छन्: अमेरिकी उपराष्ट्रपति

केही इजरायलीहरू युद्ध लम्ब्याउन चाहन्छन्: अमेरिकी उपराष्ट्रपति
विश्वमा अमेरिकाभन्दा चीनलाई सकारात्मक रूपमा हेर्ने मानिस बढे

विश्वमा अमेरिकाभन्दा चीनलाई सकारात्मक रूपमा हेर्ने मानिस बढे
अमेरिकामा धार्मिक आस्थाको कारण भारतीय नागरिकमाथि आक्रमण

अमेरिकामा धार्मिक आस्थाको कारण भारतीय नागरिकमाथि आक्रमण
इरानमाथि आक्रमण बढाउने अमेरिकाको चेतावनी

इरानमाथि आक्रमण बढाउने अमेरिकाको चेतावनी
अमेरिकामा नेपाली मूलको क्रिकेट : ह्यारिसवर्ग गोर्खा टिम विजयी

अमेरिकामा नेपाली मूलको क्रिकेट : ह्यारिसवर्ग गोर्खा टिम विजयी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड

संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड
मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन

मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन
कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्

कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्
डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्

डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्
सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता

सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता
राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप
विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत

विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित