टीम अबुधाबीको नयाँ भूमिकाबाट उत्साहित छु : पारस खड्का

४ पुस, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका अलराउण्डर पारस खड्काले टी-२० लिगमा टीम अबुधाबीको नयाँ भूमिकाबाट आफू उत्साहित भएको जनाएका छन् ।

टीम अबुधाबीले शुक्रबार अलराउण्डर पारसलाई नयाँ सिजनको लागि इमर्जिङ ट्यालेन्ट मेन्टरको भूमिकामा नियुक्त गरेको हो ।

नयाँ भूमिका पाएपछि पारसले शनिबार बिहान ट्वीट गर्दै यसबाट आफू उत्साहित रहेको र नेपाली क्रिकेटलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास गर्न मद्दत गर्ने बताएका छन् । ‘टीम अबुधाबीसँगको नयाँ भूमिकालाई लिएर उत्साहित छु । आशा छ, क्रिकेटिङ टाईअपबाट अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा नेपाली क्रिकेट विकास गर्न सकिन्छ । र टीम अबुधाबी मार्फत हाम्रा क्रिकेटरका लागि अवसर प्राप्त गर्न सकिनेछ ।’

अब हुने टी-१० लिगका लागि नेपाली टिमका पूर्व कप्तान समेत रहेका पारसले मेन्टरको भूमिका खेल्नेछन् । उनी टिमको कोचिङ स्टाफको रुपमा रहने अबुधाबीले जनाएको छ । गत सिजन पारसले टीम अबुधाबीका लागि खेलेका थिए ।

पारसले पहिलो पटक टिम अबुधाबी मार्फत नै विदेशी लिगमा सहभागिता जनाएका हुन् ।

चौथो संस्करणको टी-१० लिग युएईमा आगामी वर्ष जनवरी २६ देखि फेब्रुअरी ६ सम्म हुनेछ । अबुधाबीले अहिलेसम्म रोहन मुस्ताफा, लुक राइट, अभिस्का फर्नान्डो र हाएडेन वाल्स जुनियरलाई टिममा रिटेन गरेको छ । यस्तै क्रिस मोरिसलाई सिधै अनुबन्ध गरेको छ ।

Excited with my new role with @TeamADCricket and looking forward to it.

Hopefully will get to build on this for Nepal cricket to grow at international level through cricketing

tie-ups and more opportunities for our cricketers through Team Abu dhabi.

Let’s do this.👊🏻👊🏻@T10League pic.twitter.com/8B7lfybUW0

— Paras Khadka (@paras77) December 19, 2020