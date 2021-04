कोरोना संक्रमणपछि सचिन तेन्दुलकर अस्पताल भर्ना

२० चैत, काठमाडौँ । भारतीय चर्चित क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकरलाई शुक्रबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि अस्पताल भर्ना भएका छन् । शुक्रबार उनी मुम्बइको एक अस्पतालमा भर्ना गरिएको भारतीय सञ्‍चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । उनलाई २७ मार्चमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो।

यसका साथै सचिनले आफूलाई कोरोना पोजिटीभ भएको जानकारी सामाजिक सञ्‍जालबाट दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘ तपाइकबो इच्छा र प्रार्थनामको लागि धन्यवाद। चिकित्सको सल्लाहमा मलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। किनकी पुरै सावधानी हुन पाओस् । मलाई आशा छ की म चाँडै घर फर्किनेछु ।ध्‍यान दिनुस् र सुरक्षित रहनुस्।’

यस्तै सचिनले भारतको विश्वकप जीतको १० वर्ष पुगेको उपलक्ष्‍यमा भनेका छन्, ‘ सबै भारतीय तथा मेरो साथीहरुलाई हाम्रो विश्‍व कप जीतको १०औ वर्षगाँठको शुभकामना व्‍यक्त गर्दछु।’

Thank you for your wishes and prayers. As a matter of abundant precaution under medical advice, I have been hospitalised. I hope to be back home in a few days. Take care and stay safe everyone.

Wishing all Indians & my teammates on the 10th anniversary of our World Cup 🇮🇳 win.

