हमासको हवाइ आक्रमणको कमाण्डर मारिएको इजरायलको दाबी

११ कात्तिक, काठमाडौं । इजरायली सेना (आईडीएफ) ले हमासको हवाइ आक्रमणको कमाण्डर हमासका वायुसेना प्रमुख असिम अबु रुकाबा मारिएको दाबी गरेको छ ।

उनले अक्टोबर ७ मा आक्रमण गर्नेहरूलाई निर्देशन दिएको इजरायलले दाबी गरेको छ । असिमकै निर्देशनमा हमासका प्याराग्लाइडरहरू इजरायल प्रवेश गरेका थिए।

मारिएका भनिएका कमाण्डर इजरायली सेनाको पोस्टमा ड्रोन आक्रमणमा पनि संलग्न रहेको इजरायलले दाबी गरेको छ ।

‘हिजो राति लडाइको क्रममा, आईडीएफ लडाकु विमानहरूले हमासलाई हवाइ आक्रमणको निर्देशन दिने असिम अबु रकाबालाई आक्रमण गरी मारेको छ’, इजरायली रक्षा बलले सामाजिक सञ्जाल एक्समा एक सन्देश पोस्ट गरेको छ ।

Overnight, IDF fighter jets struck Asem Abu Rakaba, the Head of Hamas’ Aerial Array.

Abu Rakaba was responsible for Hamas’ UAVs, drones, paragliders, aerial detection and defense.

He took part in planning the October 7 massacre and commanded the terrorists who infiltrated…

— Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023