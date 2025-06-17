+
‘नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो’ को समय थपियो, ४ दिनमा ६९ हजार दर्शक

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा चलिरहेको नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोको अवधि सोमबारसम्म थप गरिएको आयोजकले जनाएको छ । गत बुधबार सुरु भएको एक्स्पो यसअघि आइतबारसम्म चल्ने तय थियो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २५ गते १२:४३

  • नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसनले आयोजना गरेको नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२५ को अवधि सोमबारसम्म थप गरिएको छ।
  • एक्स्पोमा पहिलो चार दिनमा ६९ हजार ५ सय जनाले अवलोकन गरेका छन् र शनिबार सबैभन्दा बढी २१ हजार ५ सय अवलोकनकर्ता सहभागी भएका थिए।
  • एक्स्पोमा ५० भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड सहभागी छन् र तीन दर्जन सवारीसाधन लन्च गरिएका छन्।

२५ साउन, काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आयोजना गरेको ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२५’ को समय थपिएको छ ।

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा चलिरहेको नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोको अवधि सोमबारसम्म थप गरिएको आयोजकले जनाएको छ । गत बुधबार सुरु भएको एक्स्पो यसअघि आइतबारसम्म चल्ने तय थियो ।

नाइमाले एक्स्पोमा अपेक्षाभन्दा बढी दर्शकको आगमन भएको र यसले प्रदर्शनीस्थलमा रौनकता छाएसँगै ५ दिन खुल्ने भनिए पनि अवलोकनकर्ताको माग सम्बोधन गर्न गाह्रो भएपछि एक दिन अवधि थप गरिएको जनाएको छ ।

नाइमाले प्रदर्शनीको दिनमध्ये शनिबार सबैभन्दा धेरे अवलोकनकर्ता आएको जनाएको छ । नाइमाका अनुसार अरू दिन कार्यालयको कामकाजमा व्यस्त रहने व्यक्तिले शनिबार उत्साहसाथ प्रदर्शनीमा सहभागिता जनाएका छन् ।

मुसलधारे पानी परिरहँदा पनि एक्स्पो निर्वाध सञ्चालन भएको र सवारीसाधन अवलोकन गर्ने, सोधपुछ गर्ने, बुकिङ गर्ने साथै खरिद गर्नेहरूको घुइँचो रहेको नाइमाको दाबी छ ।

नाइमाले दिएको तथ्यांक अनुसार प्रदर्शनीको पहिलो ४ दिनमा ६९ हजार ५ सय जनाले अवलोकन गरेका छन् । त्यसमध्ये पहिलो दिन १५ हजार, दोस्रो दिन १३ हजार ५ सय, तेस्रो दिन १९ हजार ५ सय र चौथो दिन शनिबार २१ हजार ५ सय अवलोकनकर्ताले एक्स्पोमा सहभागिता जनाएका छन् ।

एक्स्पोमा ५० भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरू सहभागी छन् । एक्स्पोमा दुई पाङ्ग्रे तथा चार पाङ्ग्रे गरी तीन दर्जन सवारीसाधन लन्च गरिएका छन् ।

नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो
