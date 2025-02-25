नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको चितवन समिति गठन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्ड एसोसिएसनको चितवन जिल्ला समिति गठन भएको छ।
- नवगठित समितिको नेतृत्व सुश्मिता श्रेष्ठले गर्नेछिन् र अन्य पदाधिकारीहरू चयन भएका छन्।
- समितिले चितवनमा स्केटिङ खेलको प्रवर्द्धन, प्रशिक्षण र प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
३१ साउन, काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्ड एसोसिएसनको चितवन जिल्ला समिति गठन भएको छ। भरतपुरमा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेश स्केटिङका अध्यक्ष विकास लामाको प्रमुख आतिथ्य र जिल्ला खेलकुद विकास समितिका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा नयाँ समिति चयन गरिएको हो।
नवगठित समितिको नेतृत्व सुश्मिता श्रेष्ठले गर्नेछन्। समितिमा आशिम हमाल र गौरी गुरुङ उपाध्यक्ष, निसेश अधिकारी सचिव, खिश माया गुरुङ कोषाध्यक्ष, शान्ति श्रेष्ठ संयुक्त सचिव तथा कपिल श्रेष्ठ, भीम बहादुर राई र सुमिता सिंह सदस्य रहेका छन्।
समितिले चितवनमा स्केटिङ तथा स्केटबोर्ड खेलको प्रवर्द्धन, प्रशिक्षण र प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उपस्थित पदाधिकारीहरूले खेलमार्फत युवाको सहभागिता बढाउने संकल्प पनि व्यक्त गरेका छन्।
यो कदमले जिल्लामा स्केटिङ खेललाई नयाँ आयाम दिने अपेक्षा गरिएको छ।
