बायर्नले जित्यो जर्मन सुपर कपको उपाधि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बायर्न म्युनिखले भिएफबी स्टुटगार्डलाई २–१ ले पराजित गर्दै जर्मन सुपरकप जितेको छ ।
- ह्यारी केनले १८औं मिनेटमा र लुइस डियाजाले ७७औं मिनेटमा गोल गर्दै बायर्नलाई अग्रता दिलाएका थिए ।
- स्टुटगार्डका जेमी लेवेलिङले इन्जुरी टाइमको तेस्रो मिनेटमा सान्त्वना गोल फर्काए ।
काठमाडौं । ह्यारी केन र लुइस डियजाको गोलमा भिएफबी स्टुटगार्डलाई पराजित गर्दै बायर्न म्युनिखले जर्मन सुपरकप जितेको छ ।
शनिबार राती भएको खेलमा बायर्नले स्टुटगार्टलाई २–१ ले पराजित गरेको हो ।
ह्यारी केनले १८औं मिनेटमा गोल गर्दै बायर्नलाई अग्रता दिलाएका थिए । यसै सिजन बायर्न भित्रिएका डियाजले ७७औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारे ।
स्टुटगार्डका लागि इन्जुरी टाइमको तेस्रो मिनेटमा जेमी लेवेलिङले सान्त्वना गोल फर्काए ।
खेलमा बायर्नका गोलकिपर मानुएल नोएले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै राम्रा बचाउहरु गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया 4